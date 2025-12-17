ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ на трех направлениях

17 декабря 2025, 08:02

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российская «‎Южная» группировка войск провела успешные операции на краматорском, константиновском и северском направлениях. Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил о разрушении 18 блиндажей украинских сил. Об этом пишет РИА Новости.