ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ на трех направлениях
Российская «Южная» группировка войск провела успешные операции на краматорском, константиновском и северском направлениях. Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил о разрушении 18 блиндажей украинских сил. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе атак дроны уничтожили четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов и 11 пунктов управления.
В зоне ответственности группировки «Восток» разрушили 13 центров управления беспилотной авиацией, квадроцикл и два пункта боепитания. Семь станций спутниковой связи Starlink также стали мишенью для российских войск, заявил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
