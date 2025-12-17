ВС России поразили командный пункт 433-го батальона ВСУ
Российские силовые структуры сообщили об успешной атаке на командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Удары нанесли в районе Жерновки, расположенной в Черниговской области. Это подразделение активно использовало беспилотные летательные аппараты для атак на гражданские объекты и мирных жителей Курской и Брянской областей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
