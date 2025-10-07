В Липецке нашли взрывоопасные обломки дрона

07 октября 2025, 21:28

На липецкой улице обнаружили взрывоопасные обломки дрона

Фото: istockphoto/bbsferrari

На улице Буденного в Липецке обнаружили взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.