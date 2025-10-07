В Липецке нашли взрывоопасные обломки дрона
На улице Буденного в Липецке обнаружили взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на месте работают взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности он поручил мэру организовать эвакуацию части жителей и размещение людей в пунктах временного размещения (ПВР).
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 7 октября силы ПВО уничтожили 184 беспилотника, запущенных ВСУ по территории России. По информации ведомства, перехваты зафиксировали в следующих регионах: 62 — над Курской областью, 31 — над Белгородской, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской, 13 — над акваторией Черного моря, 6 — над Липецкой, 5 — над Калужской, 4 — над Тульской, 3 — над Ростовской и Рязанской областями, по 2 — в Брянской, Орловской областях и в Крыму, 2 — в Московском регионе (один из них направлялся на Москву), и 1 — над Вологодской областью.
Спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается.
