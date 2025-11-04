Президент Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты энергообъектов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает направлять резервистов на специальные сборы для охраны объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой критической инфраструктуры, но только в пределах их собственного региона.
Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Закон даёт возможность привлекать граждан, включённых в мобилизационный людской резерв Вооружённых сил РФ, на специальные сборы по защите критически важных и иных объектов жизнеобеспечения по указу верховного главнокомандующего. Порядок организации таких сборов установит правительство.
Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве и направляемые на такие сборы, будут пользоваться теми же правами, нести те же обязанности, а также получать соответствующие социальные гарантии, компенсации и нести ответственность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, что и призывные лица, направляемые на военные сборы и проходящие их.
Читайте также: