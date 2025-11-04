Президент Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты энергообъектов

04 ноября 2025, 18:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает направлять резервистов на специальные сборы для охраны объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой критической инфраструктуры, но только в пределах их собственного региона.