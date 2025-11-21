Достижения.рф

ВСУ ранили четырехлетнего мальчика и убили его родителей

Гладков: семейная пара погибла при атаке ВСУ на автомобиль под Белгородом
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Супружеская пара погибла после атаки ВСУ на автомобиль в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



По его словам, находившийся с ними четырехлетний сын получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Сейчас мальчик находится в Шебекинской центральной районной больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

После оказания необходимой медицинской помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Лидия Пономарева

