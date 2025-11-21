ВСУ ранили четырехлетнего мальчика и убили его родителей

21 ноября 2025, 19:48

Гладков: семейная пара погибла при атаке ВСУ на автомобиль под Белгородом

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Супружеская пара погибла после атаки ВСУ на автомобиль в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.