ВСУ ранили четырехлетнего мальчика и убили его родителей
Гладков: семейная пара погибла при атаке ВСУ на автомобиль под Белгородом
Супружеская пара погибла после атаки ВСУ на автомобиль в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, находившийся с ними четырехлетний сын получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Сейчас мальчик находится в Шебекинской центральной районной больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
После оказания необходимой медицинской помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
