Украинской чемпионке вынесли приговор по делу о покушении на офицера ВС РФ
Второй западный окружной военный суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы.
Как сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы, ей также назначили штраф в размере миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее прокурор запрашивал для Лемещенко 23 года колонии. Она является одной из четырех агентов украинских спецслужб, задержанных в феврале по информации ФСБ. По данным ведомства, фигуранты планировали теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны России и объектов топливно-энергетического комплекса.
Следствие установило, что Лемещенко, будучи гражданкой России, с 2014 года проживала на Украине. После начала специальной военной операции она присоединилась к запрещенной в РФ организации.
По версии обвинения, подсудимая вернулась в Россию и организовала диверсию, подорвав опоры линий электропередачи в Санкт-Петербурге, а затем направилась в Воронеж для подготовки покушения на высокопоставленного военного.
Ей предъявили обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, включая государственную измену, диверсию и подготовку к террористическому акту.
