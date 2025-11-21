Украинской чемпионке вынесли приговор по делу о покушении на офицера ВС РФ

21 ноября 2025, 20:16

Украинская чемпионка Лемещенко получила 19 лет лишения свободы

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Второй западный окружной военный суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы.