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Российские военные взяли в плен раненого польского наёмника

Сальдо: ВС РФ взяли в плен раненого польского наёмника под Крынками
19 декабря 2023, 13:22
Фото: iStock/Rafal Olkis

Фото: iStock/Rafal Olkis

Российские военные в районе Крынок взяли в плен польского наёмника, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши военные взяли в плен под Крынками польского наёмника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали. Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что далее поляк, воевавший на стороне ВСУ, будет отправлен в госпиталь. Именно так поступают настоящие солдаты цивилизованного государства, подчеркнул глава Херсонской области, отметив, что существует строгий алгоритм работы с пленными. По словам Сальдо, если украинские военные поступают по-другому, значит они становятся «террористами экстремистской организации».



Он также призвал военных ВСУ выходить на связь с российской стороной и сдаваться в плен. Губернатор гарантировал желающим сдаться в плен жизнь и возвращение на родину к семье.

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Шойгу раскрыл реальные потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу: ВСУ потеряли более 383 тысяч солдат с начала СВО
19 декабря 2023, 14:08

Фото: сайт Кремля

Потери в рядах украинской армии с начала СВО превысили 383 тысячи солдат. Такие данные привел министр обороны России Сергей Шойгу в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны России.
«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», - уточнил Шойгу.

Украина теряет огромное число людей, в значительной степени растратив военные резервы, но продолжает показать западным хозяевам хоть какие-то результаты. Шойгу в свою очередь уточнил, что Киев потерял в рамках так называемого контрнаступления 159 тысяч человек убитыми и ранеными.

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Шойгу раскрыл, сколько военных получили звание Героя России за время СВО
Шойгу: 272 военнослужащих получили звание Героя России за время СВО
19 декабря 2023, 14:07

Фото: сайт Кремля

Звание Героя России получили 272 российских военнослужащих за время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что всего государственных наград были удостоены 320 тысяч солдат. Из них 272 получили звания Героя России.

Также в ходе заседания министр раскрыл реальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения Россией спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Сергей Шойгу принимает участие в расширенном заседании Министерства обороны РФ, в рамках которого президент Владимир Путин проведёт церемонию награждения Героев России.

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ВСУ несут серьезные потери, пытаясь показать результаты - Путин
Путин: ВСУ растратили резервы, пытаясь показать хозяину результаты
19 декабря 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Украина теряет огромное число людей, в значительной степени растратив военные резервы, но продолжает показать западным хозяевам хоть какие-то результаты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на расширенном заседания коллегии Минобороны.
«Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления», - сказал Путин.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев потерял в рамках так называемого контрнаступления 159 тысяч человек убитыми и ранеными. При это с начала спецоперации санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили 383 тысячи солдат.

При этом Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.

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#солдат
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Шойгу: За время СВО Запад поставил Киеву 5220 танков и 23 000 БПЛА
19 декабря 2023, 13:53

Фото: kremlin.ru

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об объемах западных поставок Киеву за время проведения специальной военной операции.
«Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 000 БПЛА, свыше 1300 артиллерийских систем», - прокомментировал ситуацию Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В то же время, в СМИ всё чаще появляются статьи о постепенном иссякании помощи Соединенных Штатов и Евросоюза Украине. Западные эксперты сходятся во мнение, что страны больше не готовы спонсировать конфликт, который не приводит к успеху.

Вчера министр обороны РФ поручил выполнить последнюю просьбу военного Романа Рудакова, погибшего во время освобождения Марьинки в ДНР.

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Солдаты ВСУ жалуются на нечеловеческие условия жизни на передовой
NTA: солдаты ВСУ на передовой живут в ямах, а не в подготовленных укреплениях
19 декабря 2023, 13:52

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдатам ВСУ на передовой приходится жить в нечеловеческих условиях.
Бойцы ютятся в ямах вместо подготовленных позиций, говорит младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт телеканал NTA.

По его словам, российские бойцы создают укрепленные линии обороны на тех направлениях, где ВСУ совсем недавно проводили контрнаступление.

«Когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?» —говорит Сиротюк.
По мнению украинского солдата, украинца не удаётся создать качественные линия укреплений, а вот Россия справляется с этой задачей.

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#всу
#украина
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Путин оценил обстановку в зоне СВО
Путин: ВС РФ владеют инициативой в зоне спецоперации
19 декабря 2023, 13:41

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал во время заседания коллегии Министерства обороны.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил президент.
Как заявил президент, российская армия, по сути, «делает то, что считает нужным, там, где нужно».

Глава государства также объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации бойцам и офицерам.

Ранее Путин рассказал о росте поставок бронетехники в войска в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Украина с начала июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По данным Министра обороны РФ Сергея Шойгу, за полгода ВСУ потеряла более 125 тысяч человек и более 16 тысяч единиц различного вооружения. Российская сторона неоднократно заявляла, что наступление так и не принесло Украине существенных результатов. Последнее время в Киеве и на Западе говорят, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на поле боя сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.

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#владимир путин
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Президент РФ Путин объявил минуту молчания по погибшим на СВО
19 декабря 2023, 13:39

Фото: istockphoto/LesDaMore

Президент РФ Владимир Путин объявил на заседании с Минобороны минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам.
Президент РФ Владимир Путин на заседания коллегии Минобороны объявил минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам. Трансляция совещания проводится в Telegram-канале Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 декабря наградит Героев России в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сообщается, что заседание состоится в Национальном центре управления обороной. В ходе встречи будут подведены итоги деятельности российской армии в этом году, а также определены приоритеты для дальнейшего развития ВС РФ и ВМФ РФ.

После заседания состоится торжественная церемония награждения Героев Российской Федерации.

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#россия
#владимир путин
#президент
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В СБУ сообщили, что прослушка в кабинете Залужного оказалась муляжом
Генерал СБУ Ягун: прослушка в кабинете Залужного оказалась муляжом
19 декабря 2023, 12:25

Фото: iStock/ANGHI

Прослушивающее устройство, которое накануне нашли в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного, оказалось муляжом. Об этом сообщил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.
Он отметил, что у найденного устройства отсутствовали средства для ведения записи и элементы питания. Это указывает на то, что была найдена имитация прослушки.

Ягун предположил, что обнаруженное устройство могло выполнять иные функции, но сбор данных в аудиоформате оно точно не производило.

Днём ранее сообщалось, что прослушивающие устройства были обнаружены в рабочем кабинете Залужного, у его сотрудников и в кабинете личного помощника Константина Бушуева.

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#украина
#сбу
#валерий залужный
#всу
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В ДНР суд приговорил военного к 28 годам колонии за приказ открыть огонь
19 декабря 2023, 11:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Верховный суд ДНР приговорил старшего лейтенанта ВСУ Сергея Палийчука к 28 годам колонии строгого режима.
Украинского военного приговорили к заключению за приказ открыть огонь по гражданской инфраструктуре, пишет «Лента.ру», со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди них 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ. Мужчина объявлен в
международный розыск.

Следствие утверждает, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года с боевых позиций между Гнутово и Лебединское и на территории машиностроительного завода «Азовмаш» согласно приказу Палийчука начался массовый обстрел гражданской инфраструктуры. Из-за этого пострадали люди и частично разрушились гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что украинский военный Грин заявил, что ВСУ придётся оставить неудобные позиции. Боец ВСУ сообщил, что украинские солдаты критикуют своих командиров и западных союзников, указывая на системные проблемы украинских войск.

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