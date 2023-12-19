Российские военные взяли в плен раненого польского наёмника

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Российские военные в районе Крынок взяли в плен польского наёмника, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши военные взяли в плен под Крынками польского наёмника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали. Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он добавил, что далее поляк, воевавший на стороне ВСУ, будет отправлен в госпиталь. Именно так поступают настоящие солдаты цивилизованного государства, подчеркнул глава Херсонской области, отметив, что существует строгий алгоритм работы с пленными. По словам Сальдо, если украинские военные поступают по-другому, значит они становятся «террористами экстремистской организации».
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