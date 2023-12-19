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В ДНР суд приговорил военного к 28 годам колонии за приказ открыть огонь

19 декабря 2023, 11:34
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Верховный суд ДНР приговорил старшего лейтенанта ВСУ Сергея Палийчука к 28 годам колонии строгого режима.
Украинского военного приговорили к заключению за приказ открыть огонь по гражданской инфраструктуре, пишет «Лента.ру», со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди них 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ. Мужчина объявлен в

международный розыск.

Следствие утверждает, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года с боевых позиций между Гнутово и Лебединское и на территории машиностроительного завода «Азовмаш» согласно приказу Палийчука начался массовый обстрел гражданской инфраструктуры. Из-за этого пострадали люди и частично разрушились гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что украинский военный Грин заявил, что ВСУ придётся оставить неудобные позиции. Боец ВСУ сообщил, что украинские солдаты критикуют своих командиров и западных союзников, указывая на системные проблемы украинских войск.

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#украина
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В Калужской области сбит украинский беспилотник
Минобороны РФ: над Калужской областью сбит украинский беспилотник
19 декабря 2023, 11:31

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит средствами ПВО в небе над Калужской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе было сбито три украинских дрона. Пострадавших и разрушений на земле в результате вражеской атаки нет. В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы региона.

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#губернатор
#беспилотник
#бпла
#происшествия
#пво
#минобороны рф
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Последние новости СВО: где закрепились ВС РФ, на каком участке атакуют ВСУ
19 декабря 2023, 11:17

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Украинские боевики пытаются перейти в атаку на нескольких участках фронта, но встречают огонь российской артиллерии. ВС РФ применяют для нанесения ударов по ВСУ расчеты БПЛА и реактивные системы залпового огня. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ удалось сорвать ротацию врага, какие позиции заняли бойцы и где закрепились.

Расчёт БПЛА уничтожил около 140 военных ВСУ


Расчет ударных дронов ставропольских десантников уничтожил около 140 бойцов ВСУ за два месяца. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Оператор расчета БПЛА рассказал, что по цели выпускается сразу два дрона: один направлен для уничтожения блиндажа противника, а второй – чтобы ликвидировать пехоту врага, которая будет покидать укрытие.

«Худшая история»: на Западе рассказали, как пожилой солдат ВСУ потерял зубы
«Худшая история»: на Западе рассказали, как пожилой солдат ВСУ потерял зубы

Бойцы «Запада» отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении


Подразделения ВС РФ «Запад» отразили десять контратак ВСУ в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки, сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, пишет ТАСС. По его словам, противник потерял в ходе нескольких штурмов более 60 бойцов. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк Leopard 2, два миномета и три боевые машины врага.

Расчёты РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска


Ротация противника сорвана российскими бойцами к северу от Артёмовска, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны РФ. ВС РФ применили для атаки расчеты РСЗО БМ-21 «Град». В результате обстрела, ВСУ прекратили ротацию и убыли в безопасный район.

ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины


Комбинированный удар российские бойцы нанесли по позициям противника в районе Серебрянки в ДНР. В результате атаки, повреждения получил командно-наблюдательный пункт Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Информации о ликвидации украинских боевиков в настоящее время нет.


Последние новости СВО


По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области нанесен удар беспилотниками «Герань», сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Кроме того, взрывы прозвучали в подконтрольных Киеву областях. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Противник попытался атаковать на Запорожском фронте западнее Работино, однако ВС РФ встретили врага артиллерийском огнем. ВСУ продолжают применять для обстрелов кассетные боеприпасы.

Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ с помощью мобильного гранатомёта «Пламя»
Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ с помощью мобильного гранатомёта «Пламя»

На Авдеевском направлении российским войскам удалось закрепиться на южных окраинах города.

ВСУ стремятся ввести в бой резервы, чтобы отбить атаку ВС РФ в районе Ивановского. Противостояние в районе Клещеевки привело к полуохвату села с севера российскими военными.

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#минобороны рф
#бпла
#всу
#вс рф
#танк
#сво
#россия
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В США раскрыли неожиданную правду о поддержке Украины
Time: США не собирались поставлять мощное оружие для победы Украины
19 декабря 2023, 11:04

Фото: iStock/Aleksey Gulyaev

Страны Запада вовсе не собирались передавать Украине необходимое для победы над Россией количество вооружения, так как все они заинтересованы в стабильности РФ. Так эксперт Эллиот Акерман написал в статье для американского журнала Time.
«Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (США - ред.) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими», — такое признание сделал Акерман.

Он считает, что для США необходима стабильная обстановка в России. Белый дом проводит в отношении Украины политику «медленного одобрения». То есть передает Киеву вооружение для ведения боевых действий, но в недостаточном количестве для победы, объяснил эксперт.

Таким образом, заключил Акерман, подобную стратегию США и НАТО можно назвать медленным «да».

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#эксперт
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#вооружение
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Над Брянской областью сбит второй беспилотник ВСУ
Богомаз: еще один беспилотник ВСУ сбит нал Брянской областью
19 декабря 2023, 10:40

Фото: iStock/aapsky

Над Брянской областью средствами ПВО сбит уже второй беспилотник ВСУ, Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших нет.
«Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Также отсутствуют разрушения на земле. На месте происшествия работают все оперативные службы региона.

Ранее Богомаз уже сообщал, что в регионе сбит украинский беспилотник. Разрушений на земле и пострадавших также нет. Также сообщается уже о третьем сбитом дроне ВСУ в области.

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#беспилотник
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#происшествия
#telegram
#рф
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Раненый российский боец на себе вытащил товарища из-под огня ВСУ - видео
Раненый российский боец на себе вытащил товарища из-под огня ВСУ
19 декабря 2023, 10:29

Фото: iStock/zim286

Раненный в ногу российский боец вытащил на себе из-под огня товарища, который получил более тяжелые ранения. Такое видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Первый боец попытался отвлечь внимание на себя и многократно смог увернуться от сбросов гранат с дрона, одновременно вызывая эвакуацию по рации.

Тогда дрон ВСУ переключается на тяжелораненого парня, но попасть точно по нему ему не удалось.

Военный мог передвигаться только ползком, однако своего товарища, который получил еще более тяжелые ранения, не бросил и вытащил из-под огня противника. Тот забрался на спину и обхватил бронежилет парня руками, и они начали движение. При этом тяжелораненый время от времени терял сознание и сползал.

«Судьба парней всё также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», - пишут военкоры.

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#движение
#дрон
#кадры
#всу
#вс рф
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Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Губернатор Богомаз: украинский БПЛА сбили над Брянской областью
19 декабря 2023, 10:24

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. В результате уничтожения дрона никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

В настоящее время на месте падения беспилотника проводят работу оперативные службы.

Ранее сообщалось, что боец штурмовой бригады российской армии уничтожил окоп, где укрывались украинские военные, несколькими выстрелами из автомата Калашникова. Одна из пуль попала в боекомплект, который тут же загорелся. Затем другие военные ВС РФ запустили несколько гранат и окончательно уничтожили укрытие ВСУ.

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#спецоперация
#беспилотник
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#брянская область
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Украинский военный Грин заявил, что ВСУ придётся оставить неудобные позиции
19 декабря 2023, 09:32

Фото: istockphoto/JARAMA

Боец ВСУ сообщил, что украинские солдаты критикуют своих командиров и западных союзников, указывая на системные проблемы украинских войск.
По словам Арти Грина, у армии Украины не было «никаких шансов», но киевский режим не смог здраво оценить ситуацию.

«ВСУ вскоре перейдут к вынужденной обороне. Нужно будет отступить с неудобных позиций. В частности, с тех, которые были захвачены летом. Украинским военным придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца, и скорее всего, на левом берегу Оскола», - говорит Грин.

Ранее сообщалось, что армия России очевидно превосходит украинскую и её силы постоянно растут. В то время как человеческие и технические ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью исчерпаны.

Об этом заявил военный обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российская оружейная промышленность, переведенная на военные рельсы, своевременно поставляет в войска достаточное количество новой, а также отремонтированной и модернизированной старой советской техники, что только увеличивает мощь армии РФ.

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#всу
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«Худшая история»: на Западе рассказали, как пожилой солдат ВСУ потерял зубы
Economist: пожилому новобранцу ВСУ не дали поднять вставную челюсть
19 декабря 2023, 07:09

Фото: istock / Sinenkiy

Пожилому новобранцу Вооруженных сил Указаны не позволили взять на поле боля вставную челюсть. Об этом пишет Economist.

«Их выгнали из своих деревень без особого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности поднять вставную челюсть. Менее чем через неделю, проведенную в окопах Донбасса, <…> численность взвода из 20 человек сократилась на шесть. Трое погибли в бою, еще трое получили серьезные ранения«», — сказано в публикации.
Автор материала назвал это «одной из худших историй» о призыве в зону боевых действий.

До этого стало известно, что военно-врачебная комиссия признала «годным к военной службе с ограничениями» военного, который потерял одну ногу при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации, вторая нога его также сильно повреждена.

Ранее сообщалось, что ВСУ решили сократить военные операции из-за нехватки снарядов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#указ
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#всу
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Расчёт БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ — МО РФ
19 декабря 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёт ударных БПЛА ставропольских десантников за два месяца ликвидировал около 140 военнослужащих ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
«Как только мы находим цели, тут же запускаем две «птицы» (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил», — рассказал оператор расчёта с позывным «Санта».

Он добавил, что ВСУ в ночное время регулярно устраивают вылазки и проводят ротации, хотя днём они этого не делают. При этом увидев в небе ​российский БПЛА, украинские военные сразу разбегаются, отметил «Санта».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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