В ДНР суд приговорил военного к 28 годам колонии за приказ открыть огонь

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Верховный суд ДНР приговорил старшего лейтенанта ВСУ Сергея Палийчука к 28 годам колонии строгого режима.
Украинского военного приговорили к заключению за приказ открыть огонь по гражданской инфраструктуре, пишет «Лента.ру», со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди них 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ. Мужчина объявлен в
международный розыск.
Следствие утверждает, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года с боевых позиций между Гнутово и Лебединское и на территории машиностроительного завода «Азовмаш» согласно приказу Палийчука начался массовый обстрел гражданской инфраструктуры. Из-за этого пострадали люди и частично разрушились гражданские объекты.
Ранее сообщалось, что украинский военный Грин заявил, что ВСУ придётся оставить неудобные позиции. Боец ВСУ сообщил, что украинские солдаты критикуют своих командиров и западных союзников, указывая на системные проблемы украинских войск.
Читайте также:
Последние новости СВО: где закрепились ВС РФ, на каком участке атакуют ВСУ
В США раскрыли неожиданную правду о поддержке Украины
Над Брянской областью сбит второй беспилотник ВСУ
Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди них 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ. Мужчина объявлен в
Следствие утверждает, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года с боевых позиций между Гнутово и Лебединское и на территории машиностроительного завода «Азовмаш» согласно приказу Палийчука начался массовый обстрел гражданской инфраструктуры. Из-за этого пострадали люди и частично разрушились гражданские объекты.
Ранее сообщалось, что украинский военный Грин заявил, что ВСУ придётся оставить неудобные позиции. Боец ВСУ сообщил, что украинские солдаты критикуют своих командиров и западных союзников, указывая на системные проблемы украинских войск.
Читайте также:
Последние новости СВО: где закрепились ВС РФ, на каком участке атакуют ВСУ
В США раскрыли неожиданную правду о поддержке Украины
Над Брянской областью сбит второй беспилотник ВСУ
Мария Фирсова