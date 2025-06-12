Минфин США напомнил Конгрессу о последствиях ужесточения санкций против РФ

12 июня 2025, 01:37

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Министерство финансов США предупредило Конгресс о риске непредвиденных последствий в случае ужесточения санкционного режима против России. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает ТАСС.





Бессент отметил, что сейчас администрация США тщательно изучает возможные последствия наложения новых ограничений на РФ. Он подчеркнул, что экономические рычаги остаются приоритетным инструментом для прекращения конфликта на Украине, а существующие антироссийские санкции сохраняют свою силу и продолжают действовать.



Однако министр финансов также попросил законодателей предоставить администрации США гибкость в поддержке переговорного процесса по урегулированию.





«Я знаю о законопроекте (санкций против РФ). Я бы призвал Конгресс продолжать предоставлять администрации гибкость для поддержки переговоров. Мы должны помнить о непредвиденных последствиях», — напомнил он.