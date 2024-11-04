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Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ

Президент Словакии отклонил просьбы четырех граждан о вступлении в ВСУ
Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Президент Словакии Петер Пеллегрини получил от четырех граждан республики просьбы разрешить им присоединиться к ВСУ, однако все они получили отказ. Об этом проинформировало агентство TASR.
Экс-президент Словакии Чапутова с 2022 по 2023 гг. рассмотрела 35 заявлений от граждан республики, которые хотели вступить в ряды украинской армии. Уточняется, что 26 гражданам в этом было отказано, а 9 гражданам позволили вступить в ВСУ.

По закону словаки могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения главы государства.



Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства, но при этом никаких поставок вооружения и личного состава Киеву не будет, так как это затягивает конфликт.

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#украина
Симоньян назвала помощь участникам спецоперации обязанностью богатых людей
04 ноября 2024, 18:33

Маргарита Симоньян (Фото: сайт Кремля)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обязанностью богатых людей помогать тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Об этом она сообщила, выступая на сессии в рамках марафона «Знание. Первые» в Сочи.
Главред подчеркнула, что на сегодняшний день должен существовать внутренний закон, пока идут боевые действия, — помогать.

«Если не знаете как, спросите нас, у нас масса заявок проверенных от конкретных подразделений, все написано, что надо купить», — добавила Симоньян.

По ее словам, помощь необходима не только бойцам спецоперации, но и жителям Курской области, Белгородской области, а также новых российских территорий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Западе рассказали, что вызвало ярость у Зеленского
Аналитик Меркурис: Зеленский в ярости из-за отказа Польши сбивать ракеты России
04 ноября 2024, 16:55

Владимир Зеленский (Фото: сайт президента Украины)

Владимир Зеленский негодует на публике, поскольку Польша отказалась сбивать ракеты России, заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал Меркурис.
Он добавил, что Зеленский по факту публично пожаловался, что Киев не получил от союзников средства противовоздушной обороны, которые ему пообещали.

При этом украинские журналисты сообщали, что Зеленский перевел отвечающих за ПВО в штурмовики.

Также украинский политик сейчас спорит с поляками из-за того, что те не дали боевикам ВСУ истребители МиГ-29.

Ранее в Польше ответили, чего хочет Зеленский.

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#ракета
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Путин поговорил с детьми солдат, погибших на СВО
Путин пообщался с 11-летним мальчиком, чей отец погиб на СВО
04 ноября 2024, 16:25

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин пообщался с юными активистами, чьи отцы участвовали в спецоперации и погибли при выполнении боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости.
Одним из них был одиннадцатилетний Кирилл из Омска, чей отец погиб в зоне СВО в мае 2022 года и был посмертно награжден орденом Мужества. Его семья при содействии комитета семей воинов Отечества помогает другим людям, которые попали в подобную ситуацию, а также принимают участие в сборе и поставках гуманитарной помощи российским бойцам.

Шестнадцатилетняя активистка Сабина сообщила, что ее папа сражался за Донецк и Россию с 2014 года и погиб. Девочка также занимается гуманитарной помощью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Польше рассказали, чего хочет добиться Зеленский
Гавковский: Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией
04 ноября 2024, 15:55

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет втянуть Варшаву в войну с РФ, заявил замглавы польского правительства Кшиштоф Гавковский, передает Radio Zet.
«Он хочет, чтобы Польша вступила в войну», — сказал министр.
Гавковский считает, что руководство Украины ведет себя «крайне несправедливо» по отношению к польской стороне.

На фоне спецоперации в Донбассе Владимир Зеленский стал требовать от западных союзников все больше и больше оружия. Затем он заявил о наличии у него некоего «плана победы». Эксперты предположили, что это очередная попытка Зеленского выудить из Запада как можно больше помощи и денег.

Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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#владимир зеленский
#новости
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В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева за счет налогов
04 ноября 2024, 15:38

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Украины. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.
По его словам, данную меру нужно осуществить в том случае, если эта поддержка ослабнет со стороны Соединенных Штатов. Хяккянен добавил, что в настоящее время не время для «усталости от войны».

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу сообщил, что полное сокращение западной военной помощи Украине может с высокой долей вероятности произойти в следующем году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин: Курская область будет зачищена от украинских военных
04 ноября 2024, 15:20

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия освободит Курскую область от ВСУ. Об этом российский лидер сообщил активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.
Глава российского государства отметил, что после зачистки на территории региона будет востребована работа волонтеров. В свою очередь, активисты рассказали о своей деятельности и о том, какую гуманитарную помощь оказывают.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Пушилин посетил освобождённый от ВСУ Горняк в ДНР
Пушилин: ВС России продвинулись за пределы взятого под контроль Горняка
04 ноября 2024, 14:36

Денис Пушилин (Фото: сайт Кремля)

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что посетил взятый под контроль ВС РФ город Горняк на красноармейском направлении.
По словам главы республики, российская армия продвинулась и за пределами Горняка. Однако, как отметил Пушилин, бойцам ВС РФ предстоит еще много работы.




Он также предупредил, что коммунальным службам заезжать в город пока рано.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Волонтер рассказала о массовом отказе украинских военнопленных от обмена
Волонтер Ашифина: бойцов ВСУ начали освобождать из мест заключения
04 ноября 2024, 13:56

Фото: iStock/Sinenkiy

Находящиеся на территории России военнопленные ВСУ массово отказываются от обменов, потому что не хотят возвращаться на Украину. Об этом ТАСС сообщила волонтер Марина Ашифина.
По ее словам, многие пленные хотят остаться жить в России и поэтому отказываются от обменов. Уточняется, что родственники попавших в плен украинских солдат поддерживают их в этом желании.

Волонтер добавила, что российские власти отзываются на подобные просьбы, а количество оставшихся на территории страны после освобождения пленных растет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В МО РФ доложили новости Курской области
Минобороны: суточные потери ВСУ в Курской области составили свыше 250 человек
04 ноября 2024, 13:48

Фото: istockphoto/vladj55

Суточные потери украинских боевиков на курском направлении составили свыше 250 человек, доложили в Минобороны РФ в субботу, 2 ноября.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ начали эвакуировать мирных из подконтрольной Константиновки в Донбассе.

Кроме того, текущую фронтовую ситуацию оценил британский эксперт Александр Меркурис. Он подчеркнул, что не видит изменений в риторике Украины, которая лишает себя благоприятных переговоров каждый день.

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