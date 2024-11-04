Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ

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Президент Словакии Петер Пеллегрини получил от четырех граждан республики просьбы разрешить им присоединиться к ВСУ, однако все они получили отказ. Об этом проинформировало агентство TASR.
Экс-президент Словакии Чапутова с 2022 по 2023 гг. рассмотрела 35 заявлений от граждан республики, которые хотели вступить в ряды украинской армии. Уточняется, что 26 гражданам в этом было отказано, а 9 гражданам позволили вступить в ВСУ.
По закону словаки могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения главы государства.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства, но при этом никаких поставок вооружения и личного состава Киеву не будет, так как это затягивает конфликт.
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По закону словаки могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения главы государства.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства, но при этом никаких поставок вооружения и личного состава Киеву не будет, так как это затягивает конфликт.
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Екатерина Коршунова