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Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что Россия нацелена на полное завоевание Украины. Об этом пишет украинское СМИ.
Американский лидер отметил, что если бы он не вмешался в ситуацию, российские вооруженные силы могли бы продолжить свои действия и захватить всю территорию страны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Россия не хочет той полосы, которую она имеет сейчас; она хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали», — заявил Трамп, подчеркивая важность своего вмешательства в конфликт.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова