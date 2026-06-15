В Киеве стихийный протест против мобилизации перерос в столкновение с ТЦК и полицией

15 июня 2026, 02:30

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Киеве стихийный протест против насильственной мобилизации перерос в столкновения с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.





Согласно материалу, несколько сотен жителей украинской столицы собрались в районе Троещины. Конфликт начался после того, как военкомы попытались принудительно мобилизовать молодого мужчину.



