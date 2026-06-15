Достижения.рф

В Киеве стихийный протест против мобилизации перерос в столкновение с ТЦК и полицией

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Киеве стихийный протест против насильственной мобилизации перерос в столкновения с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.



Согласно материалу, несколько сотен жителей украинской столицы собрались в районе Троещины. Конфликт начался после того, как военкомы попытались принудительно мобилизовать молодого мужчину.

На Украине люди отбились от сотрудников ТЦК лопатами
На Украине люди отбились от сотрудников ТЦК лопатами
Возмущенные «бусификацией» прохожие встали на защиту парня, и акция быстро переросла в полноценное силовое противостояние с представителями ТЦК и поддерживающими их полицейскими. Несмотря на протесты окружающих, правоохранители в итоге смогли схватить молодого украинца и увезти его в неизвестном направлении.

Подобный инцидент — не редкость. На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями военкомов. Мужчины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и избегают появления на улицах.

Так, например, в начале июня сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали жителя Одессы вместе с его собакой. Пса схватили за то, что он пытался отбить хозяина у «людоловов», которые заталкивали мужчину в транспортное средство.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0