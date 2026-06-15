В Киеве стихийный протест против мобилизации перерос в столкновение с ТЦК и полицией
В Киеве стихийный протест против насильственной мобилизации перерос в столкновения с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Согласно материалу, несколько сотен жителей украинской столицы собрались в районе Троещины. Конфликт начался после того, как военкомы попытались принудительно мобилизовать молодого мужчину.
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Возмущенные «бусификацией» прохожие встали на защиту парня, и акция быстро переросла в полноценное силовое противостояние с представителями ТЦК и поддерживающими их полицейскими. Несмотря на протесты окружающих, правоохранители в итоге смогли схватить молодого украинца и увезти его в неизвестном направлении.
Подобный инцидент — не редкость. На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями военкомов. Мужчины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и избегают появления на улицах.
Так, например, в начале июня сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали жителя Одессы вместе с его собакой. Пса схватили за то, что он пытался отбить хозяина у «людоловов», которые заталкивали мужчину в транспортное средство.