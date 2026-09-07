При атаке БПЛА ВСУ на Севастополь погиб ребёнок, ещё три человека пострадали
В Севастополе в результате атаки украинского беспилотника погиб ребёнок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что девочка получила смертельные ранения после налёта БПЛА ВСУ и скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Развожаев выразил соболезнования родным и близким и пообещал семье погибшей всю необходимую поддержку. По его информации, беспилотник был начинён взрывчаткой и металлическими элементами. Специалисты-пиротехники обнаружили на месте сотни поражающих фрагментов.
Кроме погибшей, пострадали ещё три человека. Один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии, в коме – врачи борются за его жизнь. Второй пострадавшей, 18-летней девушке, и её несовершеннолетнему брату после оказания медицинской помощи разрешили вернуться домой из больницы.
Губернатор Севастополя напомнил местным жителям, что при обнаружении обломков дрона или целого БПЛА категорически запрещается приближаться к находке — необходимо немедленно звонить по номеру 112.
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