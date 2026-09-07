Пьяный водитель выехал на встречку в Подмосковье и протаранил авто с ребёнком
В Шатуре в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».
Авария произошла на 9-м километре автодороги «Дубасово — Пятница — Пестовская». По предварительным сведениям, водитель Renault 1984 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai под управлением женщины 1980 года рождения. В салоне второго авто сидел малолетний ребёнок.
В результате столкновения травмы получили водитель Hyundai и её дочь. Пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают помощь профессионалы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Нефтекамске пожар в жилом доме унёс жизни троих детей. Сейчас на месте происшествия продолжают работу экстренные службы и дознаватель МЧС. Подробности читайте здесь.
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