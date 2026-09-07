Пьяный водитель выехал на встречку в Подмосковье и протаранил авто с ребёнком

07 сентября 2026, 00:37

Пьяный водитель протаранил авто с женщиной и её маленькой дочкой в подмосковной Шатуре

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция» @gumvd50

В Шатуре в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».