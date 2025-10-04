В России пообещали уничтожить Tomahawk после их появления на Украине
Российские Вооружённые силы быстро уничтожат американские ракеты сразу после их появления на территории Украины. Об этом заявил военный аналитик Юрий Кнутов в интервью aif.ru.
По его словам, после пересечения сухопутной границы особенно уязвимыми станут железнодорожные станции, задействованные для перевозки боеприпасов, а при доставке по морю — порты Одессы или Ильичевска (ныне Черноморск).
Кнутов также отметил, что у России в распоряжении имеются различные ракетные комплексы; в числе эффективных он назвал ЗРК «Витязь».
Тем временем, по данным The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность поставок в Украину дальнобойных ракет, в том числе Tomahawk и Barracuda.
Это, как полагают эксперты, отражает смену подхода Белого дома: если раньше Вашингтон ограничивал применение переданных Киеву систем для ударов по территории России, то теперь рассчитывает, что атаки на энергетическую инфраструктуру приблизят ослабление военного потенциала РФ.
Ранее Дональд Трамп, занимая пост президента, пытался выступать посредником в мирных переговорах с Москвой и ставил ограничения на передачу Украине дальнобойных вооружений.
При этом ещё при администрации Джо Байдена осенью 2024 года разрешалось использование тактических ракетных комплексов ATACMS дальностью до 300 км для ударов по объектам, занятым российскими войсками.
После вступления Трампа в должность в январе 2025 года Пентагон ввёл процедуру согласования каждого пуска, что фактически блокировало их применение по целям на территории России.
