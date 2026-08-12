При атаке БПЛА ВСУ в ЛНР погиб 13-летний подросток — Пасечник

12 августа 2026, 13:21

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В результате ударов со стороны вооруженных формирований Украины на территории Луганской Народной Республики погиб несовершеннолетний, еще восемь человек, включая подростка, получили ранения. Об этом 12 августа заявил в Макс руководитель региона Леонид Пасечник.