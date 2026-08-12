Достижения.рф

При атаке БПЛА ВСУ в ЛНР погиб 13-летний подросток — Пасечник

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В результате ударов со стороны вооруженных формирований Украины на территории Луганской Народной Республики погиб несовершеннолетний, еще восемь человек, включая подростка, получили ранения. Об этом 12 августа заявил в Макс руководитель региона Леонид Пасечник.



По его данным, в городе Кременная беспилотник нанес удар по 13-летнему мальчику, который скончался от полученных повреждений. Еще один дрон-камикадзе в том же населенном пункте ранил 16-летнего подростка и 69-летнего мужчину.

В Рубежном под обстрел попал автомобиль скорой медицинской помощи — пострадали водитель и фельдшер. Кроме того, в результате атаки на придомовую территорию города ранения получила 50-летняя женщина.

Также удары наносились по гражданскому автотранспорту в Троицком и Сватовском муниципальных округах. Там пострадали двое мужчин и женщина, степень тяжести их травм различается. Всех раненых доставили в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь, состояние пострадавших контролируют врачи. Следственные органы проводят мероприятия по документированию обстоятельств произошедшего.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0