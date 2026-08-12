Над Липецком сбили несколько БПЛА ВСУ
В среду над Липецком и прилегающим Липецким округом средствами ПВО ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений нет, сообщил в Макс глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, обломки сбитых дронов упали на территории центра помощи, расположенного в микрорайоне Тракторный. На момент инцидента в здании никого не было, поэтому пострадавших удалось избежать. Сам объект не получил повреждений.
Артамонов уточнил, что на место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы, а специалисты уже провели обследование территории. Чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения фрагментов беспилотников незамедлительно информировать экстренные службы по номеру 112.
Ранее публиковались новости СВО на 12 августа. Подробности в нашем материале.
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