12 августа 2026, 08:57

Фото: iStock/vladj55

На Запорожском и Краснолиманском направлениях российские военнослужащие выявляют и поражают опорные пункты, срывают переброску подкреплений и ротацию, а в Харьковской области противодействуют разведывательным и ударным беспилотникам ВСУ. В ход идут «Мста-Б», «Гиацинт-С», «Тор-М2», FPV-дроны и средства РЭБ, причем часть целей удается обнаруживать еще на подходе к передовым позициям. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Мста-Б» ударила по опорным пунктам в лесополосах Подкрепление не дошло до передовых позиций ВСУ «Гиацинт-С» уничтожил опорный пункт вместе с пунктом управления БПЛА Ротация ВСУ оказалась под ударом FPV-дронов «Свободная охота» в небе над Харьковской областью «Тор-М2» перехватил БПЛА на пути к границе

«Мста-Б» ударила по опорным пунктам в лесополосах

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подкрепление не дошло до передовых позиций ВСУ

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«Гиацинт-С» уничтожил опорный пункт вместе с пунктом управления БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ротация ВСУ оказалась под ударом FPV-дронов

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«Свободная охота» в небе над Харьковской областью

Фото: iStock/chameleonseye

«Тор-М2» перехватил БПЛА на пути к границе