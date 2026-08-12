«Свободная охота» в небе, перехват БПЛА на подлёте к границе и удар по опорным пунктам ВСУ в лесополосах: новости СВО на 12 августа
На Запорожском и Краснолиманском направлениях российские военнослужащие выявляют и поражают опорные пункты, срывают переброску подкреплений и ротацию, а в Харьковской области противодействуют разведывательным и ударным беспилотникам ВСУ. В ход идут «Мста-Б», «Гиацинт-С», «Тор-М2», FPV-дроны и средства РЭБ, причем часть целей удается обнаруживать еще на подходе к передовым позициям. Подробности — в материале «Радио 1».
«Мста-Б» ударила по опорным пунктам в лесополосах
В Запорожской области расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» в ходе разведки обнаружили несколько опорных пунктов ВСУ, оборудованных противником в лесополосах.
После уточнения координаты выявленных целей передали расчету буксируемой гаубицы «Мста-Б». Артиллеристы нанесли серию ударов по укрепленным позициям, в результате чего были уничтожены блиндажи, укрытия, огневые точки и живая сила противника.
Уничтожение укрепленных позиций нарушило построение обороны ВСУ в лесополосах и снизило возможности украинских боевиков по удержанию указанного участка.
Подкрепление не дошло до передовых позиций ВСУ
Еще одной задачей группировки войск «Восток» стало пресечение переброски подразделений ВСУ в Запорожской области. Разведывательные БПЛА подразделения войск беспилотных систем обнаружили технику противника, которая направлялась к передовым позициям.
ВСУ пытались одновременно перебросить живую силу, доставить боеприпасы и материальные средства для снабжения подразделений на линии боевого соприкосновения. Полученные данные передали операторам ударных беспилотных летательных аппаратов группировки «Восток».
Удары по выявленным целям были нанесены непосредственно на маршрутах движения. В результате была сорвана доставка подкрепления и снабжения украинских боевиков.
В ходе поражения целей уничтожены автомобильная техника, бронированный автомобиль HMMWV, наземный роботизированный комплекс, а также живая сила ВСУ.
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Срыв переброски и подвоза не позволил противнику своевременно усилить передовые подразделения и пополнить запасы боеприпасов и материальных средств на этом участке проведения специальной военной операции, уточнили в Минобороны России.
«Гиацинт-С» уничтожил опорный пункт вместе с пунктом управления БПЛА
На Краснолиманском направлении расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» 72-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный опорный пункт противника. В расположенном внутри объекте находился пункт управления БПЛА ВСУ.
Координаты цели выявили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Получив данные, расчет «Гиацинт-С» оперативно снял маскировку и выдвинулся на огневую позицию.
После прибытия артиллеристы выполнили наводку орудия и несколькими точными выстрелами поразили вражеский объект. В результате прямого попадания снарядов пункт управления БПЛА украинских боевиков был полностью уничтожен.
Корректирование огня и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
Выполнив огневую задачу, расчет оперативно покинул огневую точку, чтобы избежать ответного контрбатарейного огня и ударов FPV-дронов противника.
Благодаря уничтоженному опорному пункту и пункту управления БПЛА ВСУ воздушное пространство стало более безопасным, что позволило успешно продолжать наступательные операции.
152-мм самоходные пушки «Гиацинт-С» способны поражать цели на расстоянии до 30 километров. На гусеничном шасси «Гиацинты» имеют броневую защиту, обладают высокой маневренностью, могут вести стрельбу прямой наводкой или с закрытых позиций.
Ротация ВСУ оказалась под ударом FPV-дронов
Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают срывать попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию личного состава на позициях на Краснолиманском направлении.
Для поражения военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ активно применяются дроны-камикадзе и другие ударные беспилотники.
Перемещение боевиков выявляется с помощью разведывательных БПЛА. После обнаружения цели операторы осуществляют наведение, корректировку и контроль ее уничтожения.
Средства объективного контроля в очередной раз зафиксировали прямые попадания FPV-дронов и уничтожение пехоты ВСУ, пытавшейся просочиться на свои позиции и осуществить ротацию.
Контроль уничтожения противника осуществлялся в режиме реального времени. Операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции.
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«Свободная охота» в небе над Харьковской областью
В Харьковской области расчеты FPV-ПВО войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» круглосуточно дежурят в небе, выявляя разведывательные и ударные дроны противника.
В ходе «свободной охоты» специалисты войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили разведывательные БПЛА, а также ударные дроны типа R-18 ВСУ. Эти аппараты используются для доставки необходимых грузов и нанесения огневых ударов.
Поражение целей осуществлялось дронами-перехватчиками и средствами РЭБ. Все вражеские аппараты были ликвидированы.
Для обнаружения БПЛА противника используются радиолокационные станции. Благодаря современным технологиям операторы могут определить воздушные цели еще над буферной зоной безопасности.
Работа проводится комплексно: цели подавляются средствами РЭБ и перехватываются дронами.
Ликвидация БПЛА противника позволяет обеспечивать безопасные условия для продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Север» при расширении буферной зоны безопасности.
«Тор-М2» перехватил БПЛА на пути к границе
В Харьковской области расчет ЗРК «Тор-М2» 22-го гвардейского зенитного ракетного полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» во время боевого дежурства уничтожил БПЛА самолетного типа ВСУ.
Комплекс выполнял задачу по прикрытию подразделений, осуществляющих боевые задачи, и мирного населения на безопасном расстоянии от населенных пунктов. Уничтоженный беспилотник направлялся в сторону Государственной границы РФ, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Расчет взял цель на сопровождение и произвел пуск зенитной управляемой ракеты. Благодаря наличию современной системы визуального контроля оператор комплекса смог произвести фиксацию уничтожения цели.
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Одновременно группа огневого прикрытия комплекса постоянно следит за окружающей обстановкой и в любой момент готова отразить атаку дронов-камикадзе, защитив расчет и боевую машину.
Ежедневно расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Север» отражают атаки десятков украинских БПЛА. Комплексы также взаимодействуют с операторами FPV-перехватчиков, которым передаются координаты и характер воздушной цели для последующего ее уничтожения.
ЗРК «Тор-М2» – современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 километров и уничтожать их. Комплекс рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности – от беспилотных летательных аппаратов до самолетов и крылатых ракет.