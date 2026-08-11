БПЛА ВСУ ударили по магазину в Брянской области: пострадала женщина
В поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области украинский дрон-камикадзе нанес удар по продуктовому магазину. Об этом в соцсетях сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
В результате атаки пострадала продавец торговой точки: женщина получила осколочные ранения. По данным чиновника, медицинскую помощь пострадавшей оказали оперативно и в полном объеме. Иные подробности происшествия на текущий момент не уточняются.
В ночь на 11 августа силами ПВО перехватили и уничтожили 396 украинских беспилотных летательных аппаратов. Целями для дронов стали объекты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, а также в Крыму.
Ранее публиковались последние новости СВО на 11 августа. Подробности в нашем материале.
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