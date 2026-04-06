ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
Бригада скорой медицинской помощи (СМП) стала целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, боевики атаковал беспилотниками автомобиль с медиками в селе Борисовка Волоконовского округа. Предварительно, пострадали два фельдшера и водитель — у них диагностировали баротравмы. Их доставят в ЦРБ для дальнейшего обследования. Также повреждения получило транспортное средство.
Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что всех работников шахты «Белореченская», оказавшихся под землей из-за атаки ВСУ, подняли на поверхность, после чего доставили в безопасное место. Никто из горняков не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась.
