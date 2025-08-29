При атаке дрона ВСУ в российском регионе погиб водитель автомобиля

29 августа 2025, 19:22

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб водитель и загорелся дом

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области при попадании БПЛА в автомобиль погиб водитель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.