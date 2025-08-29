При атаке дрона ВСУ в российском регионе погиб водитель автомобиля
В селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области при попадании БПЛА в автомобиль погиб водитель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, дрон типа FPV поразил движущийся гражданский автомобиль — водитель погиб на месте, потерявшая управление машина врезалась в двухквартирный жилой дом и вызвала пожар. Жильцов оперативно эвакуировали, на месте работают экстренные и оперативные службы.
В заявлении также отмечается, что украинские силы ежедневно наносят удары по приграничным российским населённым пунктам, при этом российские системы ПВО сбивают большинство беспилотников противника. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что армия не целится по жилым домам и социальным учреждениям Украины.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
