При атаке дронов в Рязанской области никто не пострадал

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Атака украинских беспилотников на Рязанскую область оказалась безрезультативной: пострадавших и материального ущерба нет, уничтожено два дрона. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Павел Малков.
«Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!» — написал губернатор.Ранее Минобороны сообщило, что ночью над территорией Рязанской области были уничтожены три БПЛА, ещё три — с 8:00 до 11:30 по московскому времени, а два беспилотника — с 11:30 до 15:00.
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Анастасия Чубина