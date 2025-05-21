При атаке дронов в Рязанской области никто не пострадал

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ им. П. О. Сухого в рамках программы «ПАК ФА». Он создавался как замена тяжёлому истребителю Су-27 в составе Воздушно-космических сил России. О ключевых характеристиках и вооружении самолета расскажет «Радио 1».