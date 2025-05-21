Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх летевших на Москву беспилотников

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Система ПВО уничтожила ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
В общей сложности за эти сутки российские войска уничтожили семь летевших в сторону Москвы дронов, уточнил Собянин.
Ранее в этот день сообщалось, что в небе над несколькими округами Подмосковья были замечены беспилотники. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сообщил о работе ПВО в городе. Он призвал жителей не подходить к окнам и обломкам дронов.
Также фрагмент одного из летательных аппаратов упал на территорию детского сада в Домодедово. В результате происшествия никто не пострадал. Порядка 100 детей, находившихся в этот момент в садике, вместе с воспитателями спрятались в подвале.
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В общей сложности за эти сутки российские войска уничтожили семь летевших в сторону Москвы дронов, уточнил Собянин.
Ранее в этот день сообщалось, что в небе над несколькими округами Подмосковья были замечены беспилотники. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сообщил о работе ПВО в городе. Он призвал жителей не подходить к окнам и обломкам дронов.
Также фрагмент одного из летательных аппаратов упал на территорию детского сада в Домодедово. В результате происшествия никто не пострадал. Порядка 100 детей, находившихся в этот момент в садике, вместе с воспитателями спрятались в подвале.
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Анастасия Чинкова