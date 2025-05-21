СУ-57: скорость, характеристики и вооружение. Как истребитель применяют в зоне СВО

Су-57 (фото: РИА Новости / Нина Падалко)
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ им. П. О. Сухого в рамках программы «ПАК ФА». Он создавался как замена тяжёлому истребителю Су-27 в составе Воздушно-космических сил России. О ключевых характеристиках и вооружении самолета расскажет «Радио 1».
История создания Су-57: как появился истребитель нового поколения
Работы над созданием истребителя пятого поколения в России начались ещё в конце 1980-х годов.
К началу 2000-х годов Министерство обороны России вернулось к идее создания многофункционального боевого самолета нового поколения. В 2002 году была утверждена государственная программа, а уже в 2003 году победу в конкурсе на разработку одержала компания «Сухой». Инженеры изучили несколько аэродинамических схем и выбрали оптимальную конфигурацию, которая обеспечивала высокую маневренность, устойчивость и удобство размещения вооружения. Так началась работа над Су-57 — двухдвигательным многофункциональным истребителем, ставшим флагманом российских Воздушно-космических сил.
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Первый полет опытного образца, обозначенного как Т-50, состоялся 29 января 2010 года. В последующие годы самолет прошел ряд испытаний, включая преодоление звукового барьера, проверку новых систем вооружения и радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой. Уже тогда подтвердились заявленные тактико-технические характеристики.
Официальное наименование Су-57 истребитель получил в 2017 году. Серийное производство началось в 2019 году, а с 2020 года истребители начали поступать на вооружение ВКС России.
Работы по модернизации самолета продолжаются. В октябре 2022 года в воздух поднялся обновлённый вариант Су-57, оснащённый усовершенствованной бортовой электроникой, расширенным арсеналом вооружений и интеллектуальной системой помощи пилоту.
Су-57: основные технические характеристики
Российский истребитель Су-57 обладает впечатляющими характеристиками:
- экипаж: 1 пилот;
- длина: 19,4 м;
- размах крыла: 14 м;
- высота: 4,8 м метра;
- максимальная взлётная масса: 35,5 тонн;
- дальность полета: до 4300 км;
- практический потолок: 20 000 метров;
- вооружение: до 16 тонн боевой нагрузки;
- двигатели: два АЛ-41Ф1 с управляемым вектором тяги.
Конструкция Су-57: технологии и аэродинамика
Истребитель Су-57 построен по интегральной схеме — его фюзеляж и крыло составляют единое целое, что улучшает аэродинамику и снижает радиолокационную заметность. Крыло трапециевидной формы оснащено подвижными элементами — флаперонами, элеронами и носками, обеспечивающими высокую маневренность.
Су-57 (фото: РИА Новости / Нина Падалко)
Особенность конструкции — поворотные наплывы крыла, позволяющие сохранять управление на больших углах атаки. Хвостовое оперение с нестандартной геометрией также снижает заметность и повышает эффективность торможения за счёт разнесённого отклонения килей.
Кабина Су-57 одноместная. Управление сосредоточено на многофункциональных дисплеях, что упрощает восприятие информации. Купол кабины изготовлен из материала со специальным покрытием, снижающим заметность для РЛС и защищающим от ультрафиолета.
Чем вооружён Су-57
Су-57 оснащён встроенной 30-мм пушкой — модернизированной версией ГШ-30-1. Она размещена в правом наплыве крыла и закрыта створкой, открывающейся только при стрельбе. Это решение снижает заметность и сохраняет аэродинамику. Пушка предназначена для ближнего боя и применяется в ситуациях, где использование ракет нецелесообразно.
Главное преимущество Су-57 — широкий арсенал высокоточного вооружения, размещённого во внутренних отсеках, что снижает радиолокационную заметность.
Вооружение класса «воздух-воздух»:
- РВВ-МД — ракета малой дальности (до 40 км);
- РВВ-СД (Р-77М) — средняя дальность, до 110 км;
- РВВ-БД (Р-37М) — большая дальность, до 300 км.
Вооружение класса «воздух-земля»:
- Ракеты Х-38, Х-58УШК, Х-59 — для поражения наземных и радиолокационных целей;
- Х-69 — малозаметная крылатая ракета с дальностью до 290 км;
- КАБ-250, КАБ-500, КАБ-1500 — управляемые авиационные бомбы различных калибров.
Где применялся истребитель СУ-57
Первое боевое применение Су-57 состоялось в 2018 году в Сирии, где, по сообщениям СМИ, участвовали четыре самолета. Там была протестирована работа бортовых систем, включая возможность сопровождения и обнаружения истребителей F-22 и F-35. Истребитель подтвердил эффективность и соответствие заявленным характеристикам.
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С началом специальной военной операции на Украине Су-57 вновь применяют в боевых условиях. Он используется для уничтожения воздушных целей, подавления ПВО, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов по объектам на земле.
Сравнение Су-57 с F-22, F-35 и другими западными истребителями
При сравнении Су-57 с западными аналогами выделяется несколько ключевых преимуществ:
Скорость: Су-57 летит быстрее F-35 и F-22 (до 2,45 Маха против 1,6 Маха у F-35).
Маневренность: благодаря векторной тяге и аэродинамической схеме самолет эффективен в ближнем бою.
Вооружение: ракеты с большой дальностью действия, включая Р-37М (до 300 км).
Многофункциональность: Су-57 выполняет задачи истребителя, штурмовика и разведчика.
Американский F-35 делает ставку на технологии и информационные системы, но уступает Су-57 по скорости и универсальности. Китайский J-20 выглядит эффектно, но его реальные характеристики и степень готовности к боевому применению остаются спорными.
Су-57 (фото: РИА Новости / Нина Падалко)
Особенности Су-57: что делает его уникальным
Су-57 выделяется среди истребителей пятого поколения благодаря:
- интеллектуальной системе управления полётом;опции взаимодействия с беспилотниками (например, С-70 «Охотник»);
- автоматизации боевых задач и режимам работы в полуавтоматическом формате;
- способности к сверхманёвренному воздушному бою.
Су-57 на международной арене: участие в LIMA 2025
На международной выставке LIMA 2025, которая пройдет в Малайзии с 20 по 24 мая, будет представлена экспортная модификация российского истребителя пятого поколения — Су-57Э.
Как сообщили в компании, акцент выставки сделан на авиационную технику, и новейший Су-57Э вызовет интерес как у ВВС Малайзии, так и у стран региона Юго-Восточной Азии.
В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что одним из ключевых преимуществ Су-57Э является боевой опыт — самолет успешно применялся в условиях противодействия современным системам ПВО и РЭБ.
Кроме Су-57Э, на выставке будут представлены и другие образцы российской авиационной техники, включая истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и Ми-171Ш.
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