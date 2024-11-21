При атаке усадьбы Барятинских в Курской области ВСУ выпустили 11 снарядов HIMARS

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Появились подробности удара по усадьбе князей Барятинских в Курской области, который был нанесён накануне, 20 ноября. При атаке ВСУ использовали 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну управляемую авиабомбу.
Это уже вторая попытка украинских военных уничтожить объект архитектурного и культурного наследия XIX, напоминает телеграм-канал SHOT. Несмотря на солидное количество использованных ВСУ боеприпасов, в результате атаки никто не пострадал и самому историческому зданию ущерба нанесено не было. Но повреждения получили пять гражданских автомобилей.
Усадьба князей Барятинских считается визитной карточкой Курской области. За последние два месяца это уже вторая попытка ВСУ уничтожить историко-архитектурный объект культурного наследия. Во время предыдущей атаки 11 октября противник повредил административное здание на территории музея-усадьбы. Тогда ВСУ также использовали реактивные снаряды HIMARS.
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Александр Бойцов