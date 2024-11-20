Стало известно, сколько деревень сожгли ВСУ при атаках на Курскую область

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С момента вторжения ВСУ в Курскую область украинские боевики подожгли 14 местных населенных пунктов и уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью RTVI сообщил депутат Госдумы от Курской области Николай Петров.
Петров уточнил, что военные действия затронули порядка 629 гектаров сельскохозяйственных угодий в регионе. По словам парламентария, в результате нападений было ликвидировано 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота.
Уточняется, что с территории Курской области было нелегально вывезено 350 тысяч тонн зерновых культур, а также вся сельскохозяйственная техника. Петров добавил, что внес в правительство предложение о господдержке региона.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Уточняется, что с территории Курской области было нелегально вывезено 350 тысяч тонн зерновых культур, а также вся сельскохозяйственная техника. Петров добавил, что внес в правительство предложение о господдержке региона.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова