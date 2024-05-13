ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью

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В Минобороны РФ объявили, что 13 мая над Белгородской областью с помощью ПВО были сбиты 16 ракетных снарядов украинской РЗСО «Вампир».
Согласно официальному сообщению оборонного ведомства, около 17.00 мск ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на объекты в России с использованием системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурные средства ПВО смогли уничтожить шестнадцать ракетных снарядов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о 12 обстрелянных муниципалитетах за прошедшие сутки. В том числе, по его словам, по приграничному селу Щетиновка Белгородского района было выпущено 18 танковых снарядов, 19 артиллерийских и 10 гранатометных выстрелов.
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Артем Кузьмин