Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Вывод ВСУ из Авдеевки никак не связан с сохранением жизней. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захаров, комментирую заявление президента Украины Владимира Зеленского.
В своём Telegram-канале она поспорила с украинским лидером, заявив, что истинной причиной отхода войск являются особенности украинских властей.
Так, по словам Захаровой, Зеленский вместе с другими политиками умеет «воевать» исключительно за крупные суммы, которые напрямую попадают к ним. И все их действия направлены против мирных граждан Украины.
В заключение представитель МИД подчеркнула, что ничего, кроме денег, не имеет для них значения.
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Так, по словам Захаровой, Зеленский вместе с другими политиками умеет «воевать» исключительно за крупные суммы, которые напрямую попадают к ним. И все их действия направлены против мирных граждан Украины.
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Анастасия Чинкова