При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека

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В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области пострадали два человека, один из которых — замглавы администрации округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в момент атаки в штабе находились местные жители, пришедшие за консультацией по вопросам помощи, а также сотрудники администрации округа, представители областных министерств и члены правительства.
По словам Гладкова, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные оперативно ликвидировали возгорания. В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.
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По словам Гладкова, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные оперативно ликвидировали возгорания. В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.
«Оперативные службы работают на месте», — добавил губернатор.Читайте также:
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Артем Кузьмин