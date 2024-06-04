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При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека

04 июня 2024, 17:02
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области пострадали два человека, один из которых — замглавы администрации округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в момент атаки в штабе находились местные жители, пришедшие за консультацией по вопросам помощи, а также сотрудники администрации округа, представители областных министерств и члены правительства.

По словам Гладкова, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные оперативно ликвидировали возгорания. В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.



«Оперативные службы работают на месте», — добавил губернатор.
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Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
04 июня 2024, 16:47

Фото: iStock/e-crow

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Курской области.
В военном ведомстве уточнили, что системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки со стороны противника в 13:00 мск. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ установили российский флаг в центре Парасковиевки в ДНР
04 июня 2024, 16:43

Фото: iStock/Derek Brumby

Российские бойцы установили флаг России в центре Парасковиевки в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Большая часть села уже под контролем штурмовиков, продолжается зачистка западных окраин. Сегодня утром вражеские аналитические ресурсы подтвердили продвижение ВС РФ на этом направлении», — говорится в сообщении военкоров.

Утром 4 июня украинские аналитические ресурсы сообщали, что российские подразделения имеют успехи в продвижении на Кураховском и Покровском направлениях.

Согласно их данным, ВС РФ восточнее Карловки уже взяли под контроль часть садового товарищества Волна-1 и продвинулись южнее к каскаду ставков.

При этом в Парасковиевке мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке танков и бронемашин штурмом взяли позиции в западной части села. Продвижение составило до 480 в глубину и порядка 400 метров в ширину.

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ВС РФ окружают ВСУ у водохранилища близ Карловки
Кимаковский: ВСУ могут попасть в окружение ВС РФ у водохранилища близ Карловки
04 июня 2024, 16:13

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВСУ рискуют оказаться в окружении армии России в районе села Карловка в ДНР. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Он напомнил, что севернее Карловки российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское.

«Таким образом, они зажимают к водохранилищу противника и не дают ему возможности снабжения с обратной стороны, то есть не просто выдавливают, а фактически там, в районе водохранилища, могут взять в некое окружение противника. Это все связано с географией самого этого водохранилища», — пояснил Кимаковский.

По его словам, армия России продвинулась со стороны Нетайлова к Карловке, что даёт возможность российским военным держать под огневым контролем дороги, по которым проходит снабжение подразделений ВСУ, которые находятся в Карловке.

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В Киеве ввели экстренные отключения электричества
04 июня 2024, 16:09

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

Директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электричества введены в Киеве. Об этом Коваленко написал в социальных сетях.
По его словам, Киев вышел за лимиты. Коваленко отметил, что компания «Укрэнерго» дала команду на экстренные отключения.

В настоящее время отключения по графикам не действуют, заключил директор компании Yasno. Примечательно, что с 1 июня текущего года тарифы на электричество для украинцев подняли более чем на шестьдесят процентов.

Ранее «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы

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Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России
Лавров: любые французские военные на Украине представляют законную цель для РФ
04 июня 2024, 14:59

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине, которые находятся там в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции.
Политик отметил, что у него имеются основания полагать, что французские наемники на Украине уже работают. Лавров подчеркнул, что по данному вопросу есть множество конкретных фактов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Примечательно, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве.

Напомним, в начале прошлого месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.

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Захарова предложила украинцам заменить статую Ломоносова на Рональда Макдональда
04 июня 2024, 14:26

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу сноса памятника Ломоносову в Харькове.
В своём канале в Telegram она отметила, что вместо Ломоносова в городе можно было бы установить Рональда Макдональда.

«Учитывая, кто сейчас находится у власти на Украине, вместо монумента Михаилу Васильевичу следовало бы поставить статую Рональда Макдональда на это же место», — написала Захарова.
В Харькове был демонтирован памятник российскому учёному Михаилу Ломоносову. Работники коммунальных служб убрали бюст, который располагался у Дворца детского и юношеского творчества, и увезли его. Местонахождение памятника на данный момент неизвестно.

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Применение российской «Мальвы» показали на видео
Применение российской колесной самоходки 2С43 «Мальва» впервые показали на видео
04 июня 2024, 14:01

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Применение российского самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва» впервые показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Армия Ведлер».
На ролике показана работа расчета «Мальвы» во время ведения огня. Видео также демонстрирует, как артиллеристы выполняют задачи по поражению ВСУ в Харьковской области.




Напомним, самоходное артиллерийское орудие «Мальва» предназначено для нанесения ударов по командным пунктам, укреплениям и технике противника. «Мальва» имеет нарезную гаубицу 2А64 калибра 152 мм.

Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Рогов: ВС РФ отбросили ВСУ к северным окраинам Старомайорского в ДНР
04 июня 2024, 13:54

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска отбросили подразделения боевиков ВСУ к северным окраинам населенного пункта Старомайорское в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Продвинулись в Старомайорском, успех развивается, сдвигаем врага уже на северные окраины населенного пункта», – сказал Рогов.

Собеседник добавил, что украинские неонацисты срочно перебрасывают живую силу и технику из населенного пункта Макаровка.

Рогов также добавил, что восточнее Урожайного есть динамика. Там ВС РФ заняли лесопосадки, ранее занятые ВСУ.

«То есть не только вошли в Урожайное, но и обходят его», – сказал Рогов.

До этого сообщалось о переходе большей части Старомайорского под контроль ВС РФ. Россия продолжает спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации.

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Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
04 июня 2024, 13:32

Фото: iStock/Diy13

Профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Об этом Робертс сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Профессор утверждает, что у украинской армии нет никаких шансов на победу, при этом ВСУ смог продержаться еще некоторое время исключительно за счет западной помощи. Робертс подчеркнул, что ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии боевого соприкосновения.

Он заключил, что лучшим вариантом завершения военного противостояния были бы переговоры.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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