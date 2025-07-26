«При любом удобном случае»: Генерал раскрыл судьбу женщин-наёмниц ВСУ в плену

26 июля 2025, 12:53

Генерал Липовой рассказал, что пленные наёмницы ВСУ могут не дожить до суда

Фото: Istock/djroland

Женщины-наёмницы, которые участвовали в боях на стороне Вооружённых сил Украины, попав в плен, могут не дойти до суда. Об этом российский генерал-майор Сергей Липовой рассказал изданию «АиФ».





Липовой заявил, что иностранные наёмницы подписывают контракт и поступают на службу в ВСУ с целью заработать большие деньги. Однако многие из них не понимают, как сильно рискуют.

«Это не редкость, когда захватывают в плен вместе с украинскими боевиками ещё и наёмников или наёмниц. Но когда выясняется, что наёмники приехали сюда зарабатывать деньги на крови наших солдат, зачастую они до суда не доходят», — сообщил Сергей.