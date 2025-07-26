ВС РФ уничтожили роту штурмового батальона «Айдар»* в Сумской области

26 июля 2025, 11:05

ТАСС: в Сумской области ВС РФ уничтожили роту батальона «Айдар»* ВСУ

Фото: iStock/Leestat

ВС России уничтожили роту батальона «Айдар»* ВСУ в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.