ВС РФ уничтожили роту штурмового батальона «Айдар»* в Сумской области
ВС России уничтожили роту батальона «Айдар»* ВСУ в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
24-й отдельный штурмовой батальон противника понес серьезные потери в результате действий бойцов группировки российских войск «Север». Сестра украинского боевика пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата и обнаружила, что вся его рота были ликвидирована.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
*Признан террористической организацией и запрещен в России
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