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ВС РФ уничтожили роту штурмового батальона «Айдар»* в Сумской области

ТАСС: в Сумской области ВС РФ уничтожили роту батальона «Айдар»* ВСУ
Фото: iStock/Leestat

ВС России уничтожили роту батальона «Айдар»* ВСУ в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.



24-й отдельный штурмовой батальон противника понес серьезные потери в результате действий бойцов группировки российских войск «Север». Сестра украинского боевика пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата и обнаружила, что вся его рота были ликвидирована.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

*Признан террористической организацией и запрещен в России

Екатерина Коршунова

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