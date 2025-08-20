В ночь на 20 августа ВСУ пытались устроить диверсию в акватории Черного моря

20 августа 2025, 16:47

Фото: iStock/Michele Ursi

В ночь на 20 августа украинская армия пыталась осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.





ВСУ пытались совершить диверсию в направлении от Одессы в сторону Тарханкута. В результате удалось предотвратить атаку и уничтожить украинский катер в 72 километрах от Крыма.





«Попытка диверсионной операции противника была пресечена: на удалении в 72 километра от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», — передает ведомство.