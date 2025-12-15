При ночном ударе БПЛА ВСУ по Новой Каховке погиб мирный житель

15 декабря 2025, 13:29

Фото: iStock/sommersby

Новая Каховка вновь оказалась в центре трагедии. В результате ночного удара беспилотника пострадали здания и машина. Исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов сообщил о гибели одного мирного жителя.