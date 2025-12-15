При ночном ударе БПЛА ВСУ по Новой Каховке погиб мирный житель
Новая Каховка вновь оказалась в центре трагедии. В результате ночного удара беспилотника пострадали здания и машина. Исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов сообщил о гибели одного мирного жителя.
В своем Telegram-канале он написал, что удар пришелся на жилую территорию. Выбиты окна, разрушена крыша дома. Легковой автомобиль также не уцелел. Руководитель города призвал жителей оставаться бдительными и соблюдать меры безопасности. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
