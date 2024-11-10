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При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин

Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, в Горловке пострадали четверо мужчин и одна женщина. Повреждения получили шесть жилых домов и объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП), добавил глава региона.

Пушилин заключил, что украинские боевики совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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С сайта Рады исчез законопроект о военном положении
Депутат Дубинский: с сайта Рады исчез законопроект об объявлении состояния войны
10 ноября 2024, 21:00

Фото: istockphoto.com/ru/Mariia Kokorina

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что законопроект о введении состояния войны на Украине исчез с сайта парламента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дубинский рассказал, что направил запрос спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, в котором поинтересовался, почему исчез законопроект, который касался объявления войны пропал. По словам парламентария, документ ранее был представлен Владимиром Зеленским.

В то же время на сайте Рады все еще опубликованы законопроекты о всеобщей мобилизации и об использовании Вооруженных Сил и иных военных формирований. Официального комментария от Верховной рады не поступало.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#украина
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Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
Экс-главком НАТО назвал не самым худшим сценарий территориальные уступки Киева
10 ноября 2024, 20:42

Фото: istockphoto.com/ru/reflection_art

Избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий. Об этом сообщил бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире CNN.
По словам Ставридиса, после окончания СВО глава российского государства Владимир Путин останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. Экс-главком НАТО подчеркнул, что это не самый плохой сценарий развития событий.

В июне текущего года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Экс-глава МИД Австрии обвинила Украину в жестокости после атаки на Москву
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Атака дронов ВСУ была направлена на жилые районы
10 ноября 2024, 20:23

Фото: istockphoto.com/ru/NiseriN

Все дроны, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.
По ее словам, это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта.

Согласно информации Минобороны России, украинские боевики в воскресенье, 10 ноября, попытались нанести массированный удар по российской гражданской инфраструктуре с применением 84 дронов. Все воздушные цели сбиты системами противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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NYT: РФ сконцентрировала группировку из 50 тысяч бойцов под Курском
10 ноября 2024, 20:22

Фото: istockphoto/ Anna_Anikina

Российская Федерация сконцентрировала в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих, информирует газета «The New York Times», ссылаясь на украинские и американские источники.
«Эта группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от ВСУ», — сообщает газета.

По данным издания, чтобы сформировать это мобильное соединение Россия не перебрасывала свои подразделения с востока Украины — это помогло Москве вести активные боевые действия на разных направлениях. Вооружённые силы Украины ожидают начало атаки в ближайшее время, передают информаторы NYT.

Военные из Соединённых Штатов Америки и разведывательные чиновники подчеркнули, что Вооружённые силы Российской Федерации активно укрепляют свои позиции в Курской области и в восточной части страны. В то время ВСУ преследуют неудачи из-за неспособности Киева решить проблему, связанную с численностью их бойцов.

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#всу
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Украинская армия атаковала РФ 84 беспилотниками
10 ноября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/ Dragon Claws

10 ноября ВСУ нанесли массированный удар по Российской Федерации, информирует Минобороны РФ.
За 10 ноября на территорию России прилетело 84 воздушных объекта. Все беспилотные летательные аппараты сбиты или подавлены радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Министерстве обороны отметили, что главная цель Вооружённых сил Украины — нанесение ущерба по объектам на московском направлении. Утром в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника.

Помимо этого, 14 беспилотников перехватили или уничтожили над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного Раменского после падения летевшего на Москву БПЛА был поврежден автомобиль, который стоял рядом с местом происшествия.

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Меркурис: ВСУ готовятся отступать из Курахово
10 ноября 2024, 18:55

Фото: istockphoto.com/ru/Leestat

ВСУ могут готовить отступление из Курахово из-за наступления российских войск. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его мнению, украинцы осознают, что Курахово потерян. Эксперт крайне удивлен, так как этот город является основой украинской обороны на юг Донбасса.

Меркурис добавил, ВС РФ активно продвигаются и в скором времени могут окружить Курахово. В Киеве понимают, что существует реальная опасность, что это произойдет, заключил аналитик.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Военный эксперт Козюлин перечислил цели налёта БПЛА ВСУ на Москву
10 ноября 2024, 18:34

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Налёт украинских беспилотников на Москву утром 10 ноября преследовал три основных цели. Об этом заявил военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
В беседе с изданием «ВЗГЛЯД» специалист напомнил, что на Украине беспрерывно наращивают производство БПЛА. Запад передаёт Киеву свои технологии, чтобы затем испытать их в боевой обстановке. Те разработки, которые не прошли апробацию в ходе конфликта с Россией, в дальнейшем не пользуются большим спросом у третьих стран. Таким образом, первая цель атаки — это проверка боевых качеств дронов, пояснил аналитик.

«Стоит также обратить временной промежуток, в течение которого сбивались беспилотники ВСУ. Это немногим более часа», — отметил Козюлин.

По мнению специалиста, это говорит о том, что в Киеве хотели прощупать возможные изменения в расположении систем российской ПВО. Понятно, что одиночным ударом защиту не пробить, поэтому противник атакует комплексно, пытаясь выявить слабые места в противовоздушной обороне.

Наконец, третья причина, по мнению эксперта, исключительно политическая. Этот массированный удар связан с дискуссиями о продолжении помощи Украине со стороны Запада после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Киев пытался продемонстрировать этой атакой, что у ВСУ по-прежнему есть серьёзные возможности, поэтому поддержку Украины следует продолжать и даже усиливать, заключил Козюлин.

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#всу
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#пво
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Опубликовали кадры уничтожения «Солнцепёком» ВСУ в Харьковской области
10 ноября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/ Oleg Elkov

Министерство обороны России показало кадры уничтожения «Солнцепёком» бойцов украинской армии на территории Харьковской области.
Минобороны Российской Федерации сообщило, что во время разведки военнослужащие в районе одного из населённых пунктов Харьковской области обнаружили «скопление живой силы ВСУ в укрытии». После получения данных от разведки и дальнейшего их анализа было принято решение о том, что нужно совершить огневое воздействие на живую силу Вооружённых сил Украины.

«Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» был нанесен удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков, в результате чего живая сила противника была уничтожена», — подчеркивает Министерство обороны России в своём Телеграм-канале.

Уничтожение укрытий с ​солдатами украинской армии фиксировали средствами объективного контроля в режиме реального времени.



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#контроль
#всу
#минобороны
#удар
#харьковская область
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В США рассказали, сколько территорий Украина потеряет к концу СВО
Экс-главком НАТО Ставридис: Украина потеряет 20% территорий к концу СВО
10 ноября 2024, 17:24

Фото: istockphoto.com/ru/Silent_GOS

Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Украина потеряет порядка 20% территорий по итогам специальной военной операции. Об этом сообщает CNN.
Согласно его мнению, это означает, что большая часть земель останется за Киевом. Также Украина может сохранить контроль над ресурсами, отметил Ставридис.

Он утверждает, что в ближайшее время Киеву будет предоставлен путь к членству в Североатлантический альянс (НАТО). Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании конфликта займут несколько месяцев, заключил экс-главком НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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