При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, в Горловке пострадали четверо мужчин и одна женщина. Повреждения получили шесть жилых домов и объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП), добавил глава региона.
Пушилин заключил, что украинские боевики совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Пушилин заключил, что украинские боевики совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова