При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали

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Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что из-за удара ВСУ по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
Отмечается, что мужчина погиб в тот момент, когда рядом с его автомобилем разорвался снаряд. Четыре человека получили осколочные ранения, когда находились у авторынка. Еще одна пострадавшая девушка находится в травмпункте.
Ранее сообщалось, что Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Гладков также рассказал, что пострадал один человек. Его госпитализировали с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Гладков также рассказал, что пострадал один человек. Его госпитализировали с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
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Екатерина Коршунова