При обстреле Донецка погибла женщина

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Украинские военные провели артиллерийский обстрел Куйбышевского района в Донецке, в результате которого погибла мирная жительница, а другая женщина получила ранение, сообщает РИА Новости.
Очевидец происшествия рассказал, что пострадали два человека: один находится в тяжелом состоянии и был доставлен скорой помощью, а другая погибла. Он описал ситуацию как ужасающую.
По его словам, выжившая женщина вернулась домой с похорон своего сына буквально перед обстрелом.
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По его словам, выжившая женщина вернулась домой с похорон своего сына буквально перед обстрелом.
«Эта женщина, которая пострадала, только что проводила похороны своего сына. Они только что приехали с кладбища», — добавил он.Обстрел произошел в микрорайоне «Первая площадка». Ракета приземлилась в непосредственной близости от многоэтажного жилого дома, повредив его фасад, а также несколько гражданских автомобилей.
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Артем Кузьмин