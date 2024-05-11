При обстреле кафе в Донецке, по предварительным данным, погиб человек

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В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, погиб мирный житель. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что еще четыре человека получили ранения. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS Ленинский район административного центра ДНР, недалеко от места происшествия шла подготовка к автопробегу по случаю 10-летия Дня республики.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS Ленинский район административного центра ДНР, недалеко от места происшествия шла подготовка к автопробегу по случаю 10-летия Дня республики.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова