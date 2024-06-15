ВСУ признали напряженную ситуацию на Красноармейском направлении

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Генштаб ВСУ в субботу сообщил, что самая напряженная ситуация сложилась на Красноармейском направлении на территории ДНР, подконтрольной Киеву.
«Как и в предыдущие сутки, наибольшая напряженность наблюдается на Покровском (украинское название Красноармейска) направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 июня отметил сложную обстановку на Кураховском, Купянском, Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР. Генштаб ВСУ ранее также признавал сложную оперативную ситуацию на Харьковском направлении и отмечал «тактический успех» российских войск.
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