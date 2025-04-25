Сын замдиректора ЦРУ погиб во время штурма в ДНР

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Сын замглавы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкл Глосс погиб в боях за Россию в Донецкой народной республике. Об этом пишут украинские СМИ.
«Он оказался на фронте в составе 137-го полка ВДВ РФ, а 4 апреля 2024 года погиб во время штурма в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым», — сказано в материале.Обозреватели добавили, что в 2023 году Глосс посещал Крым, а затем заявил, что планирует получить гражданство РФ. Позже мужчина завел страничку в российской соцсети, подписавшись на группы про коммунизм и Ленина, а еще публиковал видеозаписи с главой государства Владимиром Путиным. Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.
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