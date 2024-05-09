При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель

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Губернатор Роман Старовойт сообщил, что еще один мирный житель поселка Теткино в Курской области был ранен во время обстрела со стороны ВСУ.
«Сегодня территория Курской области в течение дня была неоднократно обстреляна со стороны Украины ... В поселке Теткино во время недавнего обстрела ранен еще один местный житель», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он уточнил, что украинские атаки были зафиксированы в четверг в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. Ранее Старовойт сообщил, что жительница приграничного поселка Теткино в Курской области погибла от прямого попадания снаряда в дом, а еще одна женщина получила осколочные ранения.
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