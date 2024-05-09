Старовойт: В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

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Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Курской области. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.Он призвал местных жителей быть бдительными.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
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Алина Юрчак