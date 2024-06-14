При обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области женщина получила ранения

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Женщина получила множественные ранения из-за обстрела населенного пункта Алешки в Херсонской области со стороны ВСУ.
Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, женщина 1970 года рождения. Она доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Пострадавшая находится под постоянным присмотром медицинского персонала.
Украинские боевики неоднократно Алешки обстреливали за время проведения специальной военной операции на Украине. Один из последних ударов по городу нанесли 13 апреля. Сальдо заявлял, что при обстреле погиб один человек, еще трое пострадали.
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По его словам, женщина 1970 года рождения. Она доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Пострадавшая находится под постоянным присмотром медицинского персонала.
Украинские боевики неоднократно Алешки обстреливали за время проведения специальной военной операции на Украине. Один из последних ударов по городу нанесли 13 апреля. Сальдо заявлял, что при обстреле погиб один человек, еще трое пострадали.
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Алёна Самарева