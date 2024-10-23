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При освобождении Михайловки в опорнике ВСУ нашли британских наемников

23 октября 2024, 07:58
Фото: istock/breakermaximus

Фото: istock/breakermaximus

В ходе операции по освобождению Михайловки в Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки войск «‎Центр» обнаружили двух наемников из Великобритании, находившихся в опорном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, информирует МО РФ.
По словам офицера, наемники были одеты в форму натовского образца и имели соответствующие нашивки и флаги.

«Они в этом опорнике так и остались», — отметил он в видеообращении, распространенном Минобороны РФ.



Капитан также подчеркнул героизм рядового Саетова, который, действуя в темное время суток, смог поразить бойницу опорного пункта с расстояния около 50 метров с помощью гранатомета. Это действие обеспечило прикрытие для дальнейших операций и способствовало успешному захвату позиции.

Красильников добавил, что укрепления противника были хорошо подготовлены. По его словам, в каждой посадке окопы, блиндажи, ходы сообщения. Он отметил, что боевики не рассчитывали, что им придется оттуда уходить.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Группа украинских БПЛА вторглась в воздушное пространство РФ
ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников
23 октября 2024, 07:35

Фото: istock/sommersby

Российская ПВО в минувшую ночь уничтожила 14 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Ростовской области, десять — над территорией Республики Крым.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

«Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — отмечается в сообщении.

Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Запад вербует наемников для ВСУ с помощью ЧВК
Мирошник: Украина и Запад вербуют наемников в ЧВК из США и Польши.
23 октября 2024, 06:39

Киев и западные страны активно используют частные военные компании (ЧВК) из США и Польши для вербовки наемников в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, в своем докладе.

«Для вербовки наемников западные и украинские спецслужбы задействуют возможности таких американских ЧВК, как „Экедеми“, „Кьюбик“, „Дакхос бенефитс“, „Дин корпорейшен“, „Форвард обзервейшен групп“, „Гиперион сервисис“ и „Сане оф либерти интернэшнл“. Из Польши участвуют компании „Юропиэн секьюрити экедеми“ и „Эй-Эс-Би-Эс Отаго“», — рассказал Мирошник, чьи слова приводит РИА «Новости».
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в состав «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» вошли более 18 тысяч наемников из 85 стран. Вербовка бойцов за рубежом зачастую происходит через украинские загранучреждения.

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The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье

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The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье
23 октября 2024, 06:02

В Киеве усилились опасения по поводу возможного наступления российских войск на город Запорожье, который в данный момент контролируется Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу The Economist.
«Запорожье, как крупный промышленный центр и стратегический объект, а также близость Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу. Мы видим этот город в числе возможных целей России», — передает The Economist слова чиновника.

По его мнению, контроль над Запорожьем имеет важное значение для обеих сторон конфликта. Запорожье является значимым промышленным узлом на юге Украины. Наличие крупнейшей в Европе атомной электростанции вблизи города усиливает риски, если боевые действия в этом регионе возобновятся с новой силой.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска удерживают преимущество над ВСУ на купянском направлении.

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#город
#контроль
#всу
#рф
#запорожье
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Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
23 октября 2024, 05:51

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в Запорожье.
Удар был произведен с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Штаб был тайно размещен в здании, ранее используемом налоговой инспекцией, и его локация тщательно скрывалась», — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.
В результате удара погибли не менее 15 сотрудников ГБР, еще как минимум 10 получили ранения. Также сообщается, что уничтожено более десяти служебных автомобилей. Рогов отметил, что этот удар серьезно ослабит координацию украинских спецслужб в регионе и повлияет на их военные операции.

Запорожье остается важным стратегическим пунктом в текущем конфликте, и в Киеве опасаются возможного наступления российских войск в этом направлении .

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Великобритания выделит $155 млн на военно-морскую помощь Украине
23 октября 2024, 04:33

Фото: istock/ikholwadia

Великобритания направит 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в совместную с Норвегией морскую коалицию для оказания военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.
Средства будут использованы для поставок сотен морских беспилотников и радиолокационных станций, необходимых для защиты зернового коридора в Черном море. В Лондоне также сообщили, что продолжают искать партнеров для финансирования помощи Украине.

Кир Стармер ранее обсудил ускорение поставок помощи с лидерами Германии, США и Франции, отметив единство стран в стремлении поддержать Киев в его борьбе.

Ранее сообщалось, что немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций. Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.

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#солдат
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«Все кончено»: В Германии прокомментировали бегство ВСУ с позиций
Дотком: время Зеленского заканчивается из-за бегства ВСУ
22 октября 2024, 23:58

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций.
Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье El Pais говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.

«У Зеленского остается все меньше времени. Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено», — написал предприниматель.
Ранее украинское издание «Украинская правда» сообщало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинских частей, и 30 тысяч дел по фактам дезертирства с начала 2022 года.

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#предприниматель
#мнение
#офис
#солдаты
#всу
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У США и Европы появились сложности с поддержкой Украины
Разведка Швейцарии: у США и Европы появились сложности с поддержкой Киева
22 октября 2024, 21:53

Фото: istockphoto/Photoboyko

У западных и европейских союзников Киева появились сложности с тем, чтобы оказывать ему военную помощь, сказано в докладе, опубликованном на сайте швейцарской разведки.
Разведчики подчеркнули, что российский военный потенциал «будет возрастать в ближайшие месяцы».

«Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — сказано в документе.
Перед этим французский историк Эммануэль Тодд в беседе с изданием Berliner Zeitung говорил о проигрыше Запада в украинском конфликте.

Он отмечал, что сегодня в игру на мировой арене вступают новые участники, включая тех, что состоят в объединении БРИКС. Тодд резюмировал, что БРИКС — это противовес странам коллективного Запада.

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#украина
#сша
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#киев
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#сво
#конфликт
#швейцария
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Депутат ВРУ Бужанский усомнился в полной ликвидации медкомиссий на Украине
22 октября 2024, 21:16

Фото: istockphoto/gorchittza2012

Украинский нардеп Верховной рады Максим Бужанский сомневается в ликвидации всех медкомиссий в республике. Этим он поделился в своем Telegram.
«В указе (...) нет слов о роспуске МСЭК с 31 декабря, есть фраза о законопроекте, который должен быть подан, и отменить МСЭК к этой дате», — отметил Бужанский.
Он считает данный вопрос весьма непростым, поскольку в рядах ВСУ тысячи военных имеют инвалидность.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, заявлял о распространенной фальшивой инвалидности среди украинских чиновников.

Ранее сообщалось, что агенты Службы безопасности Украины задержали чиновницу, которая оформила себе и своему сыну вторую группу инвалидности, чтобы получать льготы и соцвыплаты.

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Песков раскрыл, какой теме Путин и Си Цзиньпин уделили немалое время на БРИКС
Песков: Путин и Си Цзиньпин на саммите БРИКС немало говорили об Украине
22 октября 2024, 20:38

Слева направо: председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани были посвящены теме Украины немалую часть времени. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Обмен мнениями и по Украине состоялся, и в целом по международной обстановке», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.
Перед этим помощник Путина Юрий Ушаков комментировал, что участники саммита БРИКС согласовали подход к украинскому конфликту. Собеседник отмечал, что возражений ни у кого нет.

Саммит БРИКС проходит до 24 октября, он является крупнейшим событием во внешней политике на территории РФ.

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