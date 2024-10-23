Фото: istock/breakermaximus
В ходе операции по освобождению Михайловки в Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки войск «Центр» обнаружили двух наемников из Великобритании, находившихся в опорном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, информирует МО РФ.
По словам офицера, наемники были одеты в форму натовского образца и имели соответствующие нашивки и флаги.
Капитан также подчеркнул героизм рядового Саетова, который, действуя в темное время суток, смог поразить бойницу опорного пункта с расстояния около 50 метров с помощью гранатомета. Это действие обеспечило прикрытие для дальнейших операций и способствовало успешному захвату позиции.
Красильников добавил, что укрепления противника были хорошо подготовлены. По его словам, в каждой посадке окопы, блиндажи, ходы сообщения. Он отметил, что боевики не рассчитывали, что им придется оттуда уходить.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Они в этом опорнике так и остались», — отметил он в видеообращении, распространенном Минобороны РФ.
Капитан также подчеркнул героизм рядового Саетова, который, действуя в темное время суток, смог поразить бойницу опорного пункта с расстояния около 50 метров с помощью гранатомета. Это действие обеспечило прикрытие для дальнейших операций и способствовало успешному захвату позиции.
Красильников добавил, что укрепления противника были хорошо подготовлены. По его словам, в каждой посадке окопы, блиндажи, ходы сообщения. Он отметил, что боевики не рассчитывали, что им придется оттуда уходить.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова