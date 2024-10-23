Группа украинских БПЛА вторглась в воздушное пространство РФ

Фото: istock/sommersby
Российская ПВО в минувшую ночь уничтожила 14 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Ростовской области, десять — над территорией Республики Крым.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ атакуют территорию возле Запорожской АЭС
Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу
В транспорте Екатеринбурга появились инструкции о поведении при обнаружении БПЛА
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
«Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — отмечается в сообщении.
Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ атакуют территорию возле Запорожской АЭС
Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу
В транспорте Екатеринбурга появились инструкции о поведении при обнаружении БПЛА
Дарья Осипова