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При повторном обрушении дома в Белгороде пострадали три спасателя

12 мая 2024, 17:16
Фото: istockphoto/lusia599

Фото: istockphoto/lusia599

Крыша над обрушившимся подъездом дома на улице Щорса в Белгороде упала на работавших внизу спасателей. Пострадали три человека.


Перемычка над рухнувшим после попадания в дом ракеты подъезда и так держалась чудом. В конце концов рухнула и она. Это произошло в тот момент, когда внизу работали сотрудники МЧС, разбирая завалы и разыскивая под ними выживших. Три спасателя получили различные травмы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Обломок ракеты «Точка-У» попал в десятиэтажный жилой дом в районе второго этажа. В результате обрушился целый подъезд. Под завалами оказались люди. Жителей дома экстренно эвакуировали из-за угрозы полного обрушения дома. На месте работают спасатели МЧС, правоохранители и медики.

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#спасатели
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В ООН осудили удар ВСУ по жилому дому в Белгороде
12 мая 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Организация Объединённых Наций выступает решительно против ударов по гражданским объектам. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по Белгороду.
В разговоре с РИА Новости представитель международной организации подчеркнул, что ООН выступает против нападений на гражданские здания и объекты, где бы они не происходили.

В воскресенье, 12 мая, около 11:40 Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате попадания обломка ракеты «Точка-У» в жилой десятиэтажный дом обрушился целый подъезд. На месте трагедии до настоящего времени работают спасатели МЧС, пытаясь найти выживших, которые могут ещё оставаться под завалами.

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В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду
Удар по Белгороду предварительно был нанесен ВСУ из района Казачьей Лопани
12 мая 2024, 16:59

Фото: МЧС России

Запуск ракеты в сторону Белгорода, предположительно, произошел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Казачьей Лопани в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Инцидент привел к обрушению подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде с первого по десятый этаж в результате попадания снаряда. Момент атаки был зафиксирован на видео.

Под завалами здания могут оставаться люди. Известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

В ходе работ по разбору завалов крыша обрушившегося подъезда упала на сотрудников МЧС, что привело к травмированию трех спасателей.

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Группа солдат ВСУ, РДК* и «Кракена»* в Харьковской области частично уничтожена
12 мая 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Для защиты оборонительных рубежей в Харьковской области украинцами была собрана специальная усиленная группировка, состоящая из опытных и мотивированных солдат ВСУ, участников так называемого Русского добровольческого корпуса* и батальона «Кракен»*. Теперь она частично уничтожена российскими бойцами.
В ходе трёхдневного наступления в приграничных районах подразделения ВС РФ заняли немало населённых пунктов, а также наносили мощные удары по позициям ВСУ, нанося противнику ощутимые потери. В частности, была частично уничтожена усиленная группировка, составленная из отборных частей и отъявленных русофобов специально для обороны Харьковской области, передаёт ТАСС.

Иностранные эксперты полагают, что одной из целей наступательной операции российских войск является создание своеобразной буферной зоны, о которой говорил президент РФ Владимир Путин и которая защитит от украинских ударов Белгородскую область.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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«Противник бежал. Волчанск, жди!»: Первые кадры из освобождённого села Гатище
12 мая 2024, 16:10

Фото: istockphoto/Leestat

Российские военные освободили населённый пункт Гатище в Харьковской области. По словам бойцов, противник бежал, не оказав сопротивления.
Первые кадры из освобождённого села опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видеозаписи российские бойцы докладывают о взятии под контроль села Гатище, отмечая, что части ВСУ бежали с позиций, не оказав сопротивления. В заключение солдаты обещают в ближайшее время быть в Волчанске.

По мнению аналитиков ISW (Institute for the Study of War, Институт изучения войны - прим. ред.) российские войска стремятся занять Волчанск для того, чтобы угрожать оттуда украинской группировке, занимающей оборонительные рубежи на Купянском направлении.






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Сырский признал всю плачевность ситуации на полях СВО для ВСУ
Сырский: Ситуация остаётся обостренной, РФ атакует на нескольких направлениях
12 мая 2024, 15:20

ВС РФ атакуют ВСУ со всех сторон, об этом написал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский на своей странице в социальной сети.
«Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории», — признал Сырский.

Главнокомандующий также подтвердил, что особенно острой на этой неделе ситуация стала на Харьковском направлении. По его словам, в регионе «продолжаются горячие бои».

12 мая в своей ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило об освобождении ещё четырёх населённых пунктов в Харьковской области. 11 мая были освобождены ещё пять сёл и деревень.

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#всу
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#харьковская область
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CNN: Россия создаёт в Харьковской области буферную зону для защиты Белгорода
12 мая 2024, 15:19

Фото: istockphoto/Diy13

Продвижение российских войск в Харьковской области стало одной из крупнейших наступательных операций за последнее время. Ключевой целью этого наступления станет создание буферной зоны, о которой ранее говорили власти России.
Такое мнение высказал главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто. По его словам, российские военные вовсе не случайно приложили столько усилий для этого прорыва. Эксперт полагает, что у России есть далеко идущие планы, в том числе создание своеобразной «санитарной зоны», о которой говорил президент РФ Владимир Путин и которая поможет защитить от ударов Белгородскую область.

В субботу пресс-служба министерства обороны РФ сообщила об освобождении населённых пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Также массированным ударам подверглись позиции ВСУ в Волчанске на северо-востоке региона.

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Меркурис: ЗРК Patriot не смогут защитить ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов»
12 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/e-crow

Переданный США Киеву комплекс ЗРК Patriot не сможет защитить ВСУ от российских ракет, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Очевидно, что ЗРК Patriot не может защитить от баллистических ракет «Искандер-М» и гиперзвуковых ракет «Циркон», которые русские уже использовали в бою», — констатировал Меркурис.

По мнению британское эксперта, ни одна система противовоздушной обороны, которую могут предоставить Вооружённым силам Украины западные союзники, не изменит их положение на полях спецоперации.

Напомним, 12 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают успешное продвижение в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#всу
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Национальная полиция Украины: Ситуация в Волчанске резко ухудшилась
12 мая 2024, 14:56

Фото: istockphoto/Zeferli

Ситуация в Волчанске на северо-востоке Харьковской области резко ухудшилась. Людей в городе почти не осталось, здания уничтожены либо разрушены.
Об этом заявили в управлении Национальной полиции Украины, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что минувшей ночью по позициям ВСУ в Волчанске были нанесены удары фугасными авиабомбами (ФАБ). Были слышны звуки пикирующих самолётов, а также очень мощные взрывы. Атака продолжалась почти до двух часов ночи.

В недавнем докладе ISW (Institute for the Study of War, Институт изучения войны - прим. ред.) сообщалось, что российские войска стремятся завладеть Волчанском для того, чтобы угрожать украинской группировке, обороняющейся на Купянском направлении.

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#атака
#харьковская область
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Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде
12 мая 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия для всех жителей России. Это жестокий террористический акт, не имеющий оправданий.
Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он высказал белгородцам слова поддержки, а также сообщил, что Подмосковье и его жители готовы оказать любую помощь людям, пострадавшим в результате теракта. Глава региона также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

В результате попадания обломка ракеты в десятиэтажный дом в районе второго этажа дома по улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд. На данный момент известно о семи погибших, в числе которых один ребёнок. Спасатели МЧС продолжают поиски выживших под завалами.

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