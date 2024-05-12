При повторном обрушении дома в Белгороде пострадали три спасателя

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Крыша над обрушившимся подъездом дома на улице Щорса в Белгороде упала на работавших внизу спасателей. Пострадали три человека.
Перемычка над рухнувшим после попадания в дом ракеты подъезда и так держалась чудом. В конце концов рухнула и она. Это произошло в тот момент, когда внизу работали сотрудники МЧС, разбирая завалы и разыскивая под ними выживших. Три спасателя получили различные травмы, сообщили в пресс-службе МЧС.
Обломок ракеты «Точка-У» попал в десятиэтажный жилой дом в районе второго этажа. В результате обрушился целый подъезд. Под завалами оказались люди. Жителей дома экстренно эвакуировали из-за угрозы полного обрушения дома. На месте работают спасатели МЧС, правоохранители и медики.
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Александр Бойцов