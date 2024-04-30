При повторном обстреле курского села Козино погибла женщина, еще одна ранена

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В результате повторной атаки ВСУ на село Козино Рыльского района Курской области погибла мирная жительница, написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале 30 апреля.
По его информации, две женщины получили ранения. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая была доставлена в районную больницу. В селе проводится обход домов для выяснения последствий атаки.
Накануне Козино уже подверглось обстрелу. Тогда ранения получили два местных жителя. Санавиация доставила пострадавших в Курскую областную клиническую больницу.
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