ВСУ атаковали центр Энергодара тремя дронами-камикадзе

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ВСУ атаковали Энергодар Запорожской области, где находится Запорожская АЭС, тремя беспилотниками, удар пришелся на центр города. Об этом сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
«ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города. Информация о пострадавших и нанесённом ущербе уточняется», - написал Сеновоз в своем Telegram-канале.
Он также призвал местных жителей сохранять бдительность и быть осторожными.
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