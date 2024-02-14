ВСУ атаковали центр Энергодара тремя дронами-камикадзе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты комплексов «Искандер» и «Кинжал», в ПЗРК и в комплексы по борьбе с беспилотниками по опыту их применения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.