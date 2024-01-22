При штурме Авдеевки геройски погиб командир 9-ой роты бригады «Пятнашка»

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В зоне спецоперации при штурме Авдеевки геройски пошиб командир 9-й штурмовой роты Интербригады «Пятнашка» с позывным «Микич». С ним также погиб его боевой товарищ «Цалык». Об этом сообщает военкор Павел Кукушкин.
Согласно сообщению, при штурме Авдеевки «Микич» находился на линии соприкосновения и руководил своим подразделением прямо из окопа. Несмотря на гибель командира, российским военным удалось выбить противника с занимаемых позиций и взять укрепрайон. В настоящее время наступление ВС РФ на авдеевском направлении продолжаются.
Похороны «Микича» состоялись 22 января. С ним пришли проститься сотни людей, не только военных, но и гражданских.
Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов пояснял, что взятие Авдеевки позволит российским войскам успешно развивать наступление дальше, за пределы республик Донбасса.
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Похороны «Микича» состоялись 22 января. С ним пришли проститься сотни людей, не только военных, но и гражданских.
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Элина Позднякова