«РусВесна»: Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям

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Части Вооружённых сил РФ начали атаки Авдеевки с разных сторон. Ежедневно производится более 40 массированных обстрелов позиций ВСУ в районе населённого пункта из разных видов полевого и тяжёлого вооружения.
Отмечается также большое наличие российской артиллерии и тяжёлой техники вокруг Авдеевки. Напоминаем, что подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ на данном участке ещё в ноябре 2023 года. Тогда же российские части вышли на окраину города. За несколько недель была освобождена территория, которую украинцы удерживали с 2014 года.
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