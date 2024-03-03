Российские войска пресекли попытку ротации ВСУ под Угледаром

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Галузин встретился в Москве со спецпредставителем правительства КНР по Украине Ли Хуэя. Об этом говорится на сайте российского ведомства. Уточняется, что беседа прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере».