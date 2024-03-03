Российские войска пресекли попытку ротации ВСУ под Угледаром

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Российские военнослужащие не допустили ротацию армии ВСУ под Угледаром. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее американское издание The New York Times опубликовало материал о готовности российских военнослужащих начать захват Угледара после Авдеевки. При этом, солдаты ВСУ утверждают, что падение Авдеевки с большей вероятностью высвободит российские силы для усиления атак с севера.
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Дана Игумнова